Interior Design in Puglia: la Ristrutturazione di un Palazzetto Storico

Nell’antica terra della Valle d’Itria, in Puglia, famosa per i trulli, le tipiche abitazioni in pietra a forma di cono che punteggiano un paesaggio prevalentemente agricolo, la città di Martina Franca spicca con le sue architetture barocche e rococò, con le sue case strette e a sviluppo verticale, su due o tre livelli, i cui locali al pian terreno o parzialmente interrati, erano adibiti a bottega o, più spesso, a stalla.

Ed è proprio una di queste vecchie abitazioni, da destinare alle vacanze, che una coppia emiliana ha acquistato, incaricando l’architetto Mirko Ermenegildo Pozzi del restauro e della ristrutturazione. In pieno centro storico, su tre livelli, con una superficie di circa cento metri quadri e soffitti a volta con un’altezza media di 4,5 metri, all’esterno la casa si caratterizza per l’apparato decorativo della facciata, con porte e finestre inscritte in cornici e frontoni in pietra locale.

“Ho sempre avuto una particolare predisposizione ai lavori di restauro e ristrutturazione”, spiega l’architetto Pozzi, pugliese, che si divide tra la terra d’origine e Firenze, dove si è laureato.

“In questa regione ho traslato la mia passione per le antiche dimore, incamerando e trasferendo anche l’esperienza fiorentina che nel corso degli anni ho acquisito. Obiettivo dell’intervento dedicato a questo progetto era quello di mantenerne la forte identità locale, recuperando i vecchi pavimenti in chianca, riportati alla luce con lo svellimento degli strati posticci che li ricoprivano, e i camini e le volte occultati da una serie di interventi e superfetazioni”.

Gli sforzi progettuali si sono concentrati nell’assecondare, da una parte, le esigenze dei proprietari di avere una dimora comoda e confortevole per le vacanze e, dall’altra, nel mantenere le peculiarità costruttive e architettoniche.

L’utilizzo di maestranze e materiali locali a chilometro zero ha certamente favorito la buona riuscita del progetto, con il ricorso a vecchie fornaci del posto per la terracotta; a scalpellini di grande

tradizione martinese; a lattonieri ormai introvabili e ad uno staff di artigiani, contribuendo, anche se in minima parte, alla rivalutazione di un patrimonio edilizio per troppo tempo trascurato. Insieme alla committenza, l’architetto Pozzi si è interessato anche del design d’interni.

“Per molte domeniche”, racconta, “ci siamo svegliati all’alba, per esplorare i banchi dei mercatini di antiquariato di Ostuni e Martina Franca, cercando mobili e complementi di tradizione locale. Piatti, arredi, vecchi vasi e quadri sono frutto di una certosina ricerca che non solo ha arricchito la mia esperienza ma ha contribuito ad ampliare la mia conoscenza della cultura del luogo.

Ma ciò che di questo lavoro mi ha reso maggiormente orgoglioso”, prosegue l’architetto Mirko Pozzi, “è stata, oltre alla realizzazione di una nuova scala di raccordo fra i tre livelli, anche la costruzione in muratura di una garitta, la riproduzione di un torrino d’avvistamento, tipico delle masserie pugliesi, da destinare a bagno nella zona del livello seminterrato, riservata agli ospiti”.

di Robert Paulo Prall

Foto di Gianni Franchellucci

