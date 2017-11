Illuminazione per il salotto, l’area pranzo o l’angolo lettura: le diverse soluzioni-luce del living.

Ambiente come sintesi di funzioni diverse, il living prevede soluzioni luminose differenziate per ciascuna di esse.

Se nella zona pranzo prevale il classico lampadario, anche a più bracci, generalmente pendente sul tavolo, si preferisce puntare su corpi luminosi dedicati nelle zone lettura, salotto, Tv: applique a parete, lampade da tavolo o da terra, per una più puntuale gestione delle esigenze illuminotecniche.

Nascono così collezioni di elementi posizionabili singolarmente o in gruppo, per comporre progetti di luce su misura o inventare scenari luminosi ogni volta diversi, grazie all’aiuto di tecnologie sempre più innovative, che nell’impiego di Led trovano la loro consacrazione, sia per quanto riguarda il risparmio energetico che la qualità della luce diffusa.

Oltre il livello della percezione, la luce diventa un’esperienza legata anche alla salute e al benessere, come evidenziano gli studi di Artemide sulla “Human & Responsible Light”, che rileggono le necessità funzionali nella chiave più evoluta della relazione tra luce, ambiente e uomo.

Applicato alla luce, il design fonde la tradizione del vetro soffiato di Venini con la suggestione di Paesi lontani o l’innovazione dei materiali eco-attivi di Buzzi&Buzzi con forme ad alta intensità luminosa, mentre App, sensori e software stabiliscono interazioni d’uso prima impensate, per un impatto zero delle sorgenti di luce utilizzate e per un miglior comfort degli ambienti in cui gli apparecchi vengono installati.

Simbiosi di Davide Groppi è un’idea di lampadario destrutturato, da comporre collegando i diodi in serie, con correnti elettriche molto basse e cavi rossi sottilissimi.

Porcellana, cavo tessile, vetro soffiato e metallo verniciato: sono questi gli “ingredienti” della lampada Filo di Foscarini, che lascia ben in evidenza le singole parti che la compongono: sorgente

luminosa, decorazione e cavo elettrico. Declinata nelle versioni da tavolo, terra, parete e sospensione, in un’ampia gamma di colori.

Guise, disegnata da Stefan Diez per Vibia, è una collezione di applique, lampade da terra e a sospensione in vetro trasparente borosilicato, con una nuova applicazione della tecnologia LED, che integra la luce nella materia e crea oggetti di pura luminosità. Un sensore all’interno della lampada regola l’intensità avvicinando semplicemente l’oggetto, senza toccarlo.

Appese a un rosone con uno, tre o cinque fili, concentriche o asimmetriche, con differenti profili della sfera, del cilindro o del geode, le sospensioni della linea Fairy di Leucos consentono

composizioni luminose personalizzate. La struttura è in metallo cromato; il diffusore è in vetro borosilicato, con decoro in tubo rigato in forme differenti e fi niture in cromo sfumato, oro sfumato, oro rosa sfumato, canna di fucile sfumato.

