Speciale Illuminazione Design

Innovative modalità di fare luce, nomadi e in libertà, grazie all’evoluzione della tecnologia LED e dei sistemi di ricarica.

Nel numero di questo mese di Case Design Stili, non potete perdere le hi-tech news con uno speciale sull’illuminazione. Ecco alcune novità.

Illuminazione design: tutte le novità

QuiQuoQua, ovvero la luce dove serve senza vincolo di cavo elettrico, è la nuova lampada a sospensione a batteria ricaricabile di Davide Groppi.

La parte ottica è applicata magneticamente a una parabola e sospesa attraverso un sottilissimo cavo in acciaio.

Una luce dalle forme essenziali, delicata e mai invasiva, che avvolge creando atmosfere intime, calde, teatrali, come da sempre è nelle corde del suo creatore.

Con batteria al litio e mini usb, per 12 ore di autonomia.

www.davidegroppi.com

Nata come lampada da tavolo disegnata per il nuovo Design Museum di Londra, Bellhop offre la massima flessibilità di utilizzo, perché è senza fili.

Versione contemporanea della candela, ha forme semplificate al massimo, per dare vita a una famiglia di lampade che comprende applique, sospensione e un modello per esterni.

Nella foto Bellhop T in policarbonato e ABS con finiture bianco, dark chocolate, grigio, rosso; sorgente luminosa LED , autonomia di 6/24 ore, ricaricabile tramite kit micro USB. Design E. Barber & J. Osgerby per Flos.

www.flos.com

CRI CRI è senza cavo, con una batteria interna ricaricabile; si può appendere o appoggiare ovunque, all’interno o all’esterno, e ripiegarla per riporla in poco spazio.

Oggetto volutamente easy, invita ad attività all’aria aperta ed è il risultato della collaborazione tra Foscarini e lo Studio Natural.

Il board a LED intelligente permette di regolare l’intensità dell’illuminazione su tre diversi livelli mediante sistema touch. Il corpo è in morbido silicone; la ricarica avviene appoggiando l’apparecchio su un’apposita base con sistema a induzione, oppure collegandolo a un alimentatore, un computer o un battery pack mediante interfaccia USB.

www.foscarini.com

Nox – notte in latino – è la lampada portatile per interni ed esterni basata su un sistema di ricarica con tecnologia a induzione sviluppato da Astep, che le consente totale libertà da cavi e prese

elettriche. L’apparecchio si compone di quattro elementi: base di ricarica, corpo in alluminio anodizzato con sistema di ricarica, diffusore in vetro opalino, maniglia. Il design è di Alfredo Häberli

per Astep; l’autonomia arriva fino a 15 ore.

www.astep.design

Empatia Mobile è la luce portatile a elevata autonomia che, avvalendosi della tecnologia LED , garantisce performance di luce elevate del tutto paragonabili alle lampade alimentate in modo tradizionale. Il progetto si apre a nuovi scenari e atmosfere sempre più flessibili, grazie alla libertà di gestire gli spazi da illuminare, senza essere vincolati dalla rete elettrica.

Design Carlotta de Bevilacqua per Artemide.

www.artemide.com

È un omaggio alla luce, al design, al cibo, la lampada Kushi mobile, che in giapponese significa spiedino. La sua forma morbida e tondeggiante è infatti trapassata da un sottile stelo metallico e identifica una lampada da tavolo con batteria ricaricabile. Il diffusore è in vetro opale incamiciato e soffiato; la struttura in metallo verniciato è disponibile nei colori nero, rame e ottone, anche nelle versioni a sospensione, da tavolo, da parete, soffitto e terra.

www.kundalini.it

di

Sabrina Sciama

