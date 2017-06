Poesia e razionalità per il restyling di un piccolo rifugio in Costa Azzurra

Con quotazioni immobiliari che superano non di rado i 9.000 euro al metro quadro, Èzesur-Mer, a due passi dal Principato di Monaco, si conferma come una delle località tra le più

costose della Costa Azzurra.

Merito della vista impareggiabile che si gode dalle sue stradine, che si inerpicano lungo la collina che domina questo tratto di costa. Sorge qui l’incantevole cabanon di proprietà di un artista,

ristrutturato da Humbert & Poyet, lo studio di progettazione e interior design, con sede a Monaco, degli architetti Emil Humbert e Christophe Poyet.

Per loro, una sfida complessa: ricavare due sale da bagno, una zona notte e una cucina in uno spazio di appena 30 metri quadri, ma dalla posizione davvero invidiabile, dotato di una terrazza di tre metri quadri che prolunga la casa verso il mare.

La loro risposta è una miscela di pura immaginazione e poesia, ma frutto di uno studio meticoloso, che ha tenuto conto delle attività quotidiane che sarebbero dovute svolgere in un ambiente così ridotto, facendo in modo che ciascuna di esse si relazionasse in maniera diretta con il mare, vero protagonista di questo spazio, dal momento dei pasti a quello del riposo.

La complessità dei volumi è stata gestita in maniera ottimale, come la cabina di una nave.

Arredi su misura e geniali stratagemmi hanno consentito di sfruttare nel miglior modo possibile lo spazio disponibile, valorizzato nei suoi volumi dal registro monocromatico del bianco.

di Anita Laporta

Foto di Francis Amiand

