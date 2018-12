Il Restyling di un Attico nel Quartiere del Marais

Humbert & Poyet firmano il totale restyling di un attico nel vivace quartiere del Marais. Il risultato è un progetto dal segno grafico deciso.

Fondatori di Humbert & Poyet, lo studio di architettura e interior design con sede a Monaco lanciato nel 2008, Emil Humbert e Christophe Poyet si sono fatti notare per i loro progetti sartoriali, studiati fin nei minimi dettagli, con l’obiettivo di dare forma alla personalità del committente senza mai snaturare l’anima dei luoghi.

Una filosofia e un modus operandi ben evidenti anche in questo appartamento nel Marais, all’ultimo piano di un edificio degli anni Settanta, con un bel terrazzo e affaccio sui tetti di Parigi da entrambi i lati.

L’idea iniziale, in questo intervento, è stata quella di dare vita a spazi modulari e trasformabili, attraverso partizioni mobili nascoste in opere di ebanisteria, concepite e realizzate su misura. È il caso della lunga boiserie verde con armadiatura integrata che congiunge idealmente il living a una delle due camere da letto, interrotta a metà del percorso da una nicchia nella quale è stato ricavato l’angolo ufficio.

Incorniciata da un nastro in bronzo patinato, questa sofisticata per quanto minuta zona office rivela la passione dei progettisti per i materiali e quella del padrone di casa per la fotografia contemporanea e per il design vintage. Una sintesi su piccola scala del linguaggio decorativo e progettuale che caratterizza l’intero intervento, contraddistinto da un forte senso grafico, accentuato dalla connotazione maschile e urban dell’interior design.

A un’estremità della casa, la zona pranzo, con il tavolo Em e le sedie Standard firmati da Jean Prouvé per Vitra, si apre sulla cucina, realizzata su disegno di Humbert & Poyet, e perpendicolarmente sulla conservatory, che ospita un luminosissimo living.

Arredato con pezzi vintage, come il sofa LC5 di Le Corbusier e la lampada King Sun di Gae Aulenti, acquistata presso la Galerie Kreo, il living si sviluppa oltre le sliding doors in vetro nella zona conversazione open air, arredata con sedute e coffee table della collezione 1966 di Richard Schultz per Knoll. Su pavimento in listoni di teak tinto nero, come i profili della conservatory, completano la scenografia tavolini della collezione 1949 di Piero Lissoni per Cassina, applique di Gino Sarfatti acquistate a Christine Diegoni e fotografie in bianco e nero di Will Mc Bride e Jeff Burton.

Il parallelepipedo che inscatola il bagno separa l’area giorno dalla zona notte, con una prima camera da letto a vista arredata con letto di Jean Prouvé, collocato sotto la finestra, e coffee table di Cassina a fungere da comodino alleggerito da ogni struttura. Una seconda camera da letto, quella padronale, con affaccio sul terrazzo, accoglie il letto realizzato su misura e firmato da Humbert & Poyet, con testiera che integra i comodini, insieme all’immancabile coffee table delle collezione 194 9 di Cassina.

A parete, le fotografie d’autore di Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin e di Peter de Potter anticipano il registro black&white che domina anche il bagno padronale, con rivestimento in marmo bianco di Carrara a parete, mattoncini con superficie lucida nella doccia e mobile bagno realizzato su disegno dei due architetti, con top e lavabo integrato in marmo nero Marquina.

di Anita Laporta

Foto di Francis Amiand

