Il Nuovo Mini Food Processor KitchenAid

Nuovo Mini Food Processor KitchenAid. Design, performance e facilità d’uso, per non rinunciare mai a piatti sani e gustosi anche quando tempo ed energie scarseggiano.

Quanta attenzione dedichiamo alla nostra alimentazione, che passa sicuramente anche nel modo in cui prepariamo i nostri pasti quotidiani. Con i cambi di stagione poi, bisogna fare ancora più attenzione e con l’arrivo della primavera rendiamo protagoniste frutta e verdura di stagione sulla nostra tavola.

Per la cottura, ci pensa KitchenAid con il nuovo Mini Food Processor dalle dimensioni ridotte ma dalle grandi performance, facile da usare, pulire e riporre, ideale per mangiar sano anche quando tempo ed energie scarseggiano.

Le lame in acciaio inox consentono di lavorare una grande varietà frutta – fresca, secca o cotta – e verdure crude, ma anche noci e prezzemolo, erba cipollina e aglio per condimenti e salse.

Comodamente azionabile grazie ai pratici comandi, il nuovo Mini Food Processor dispone di due velocità, che consentono di ottenere risultati ottimali a prescindere dal tipo di preparazione: una serve per le operazioni di tritatura classica, l’altra per ridurre gli ingredienti in purea o in crema.

Grazie all’accessorio frusta poi, il nuovo arrivato di casa KitchenAid è in grado di sbattere, montare, emulsionare e amalgamare gli ingredienti: una funzione che è il marchio distintivo del nuovo modello. La ciotola è capiente e lavabile in lavastoviglie, mentre il sistema di trattenuta delle lame permette di vuotare il contenuto facilmente senza che le prime cadano. Per aggiungere ingredienti liquidi durante la lavorazione, come l’olio d’oliva, è possibile utilizzare l’apposito foro sul coperchio.

La ciotola in grado di contenere le tutte le parti e l’avvolgicavo incorporato consentono di riporre il prodotto sul piano della cucina o in un mobiletto. Come da tradizione KitchenAid, il nuovo Mini Food Processor è pensato con un occhio di riguardo al design, come risulta evidente dalle linee morbide e armoniche, le finiture lisce, le giunzioni arrotondate, tutti elementi che oltre al piacere estetico, facilitano l’utilizzo e la pulizia.

Anche l’estetica vuole la sua parte e il nuovo Midi Food Processor è disponibile in tre colori iconici: rosso imperiale, nero onice e grigio opaco.

