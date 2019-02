Il Design pronto a sbocciare in casa

Quando il verde va in letargo i fiori d’inverno entrano in casa e si confrontano con il design.

Con la sua poliedricità di forme e colori, il mondo vegetale è fonte di ispirazione per i creativi e inesauribile sorgente di idee per i Flower Designer.

Da sempre la natura ispira anche il design ed ecco qualche proposta pronta a bocciare in casa.

“Quando si sta sotto la chioma ombrosa di un grande albero, che filtra la luce con delicatezza e colora felicemente le ombre e i chiaroscuri, con naturalezza si sta in silenzio”.

È con questa idea in mente che Mario Trimarchi ha firmato Botanica, il nuovo sistema fonoassorbente di Caimi Brevetti. Lo compongono strutture metalliche ramiformi e soffici foglie rivestite in tessuto con alte prestazioni di assorbimento.

Ha le sembianze delicate di un giglio e una struttura molto solida in acciaio curvato a mano, la poltrona Getsuen firmata da Masanori Umeda per Edra. I suoi morbidi petali sono in schiuma di poliuretano. Tessuto a scelta non sfoderabile.

In foto con una sua composizione floreale, puro equilibrio di forme e colori, Vincenzo Antoniuccio è stato scelto a rappresentare l’Italia insieme a Marilena Calbini di VM Design alla prossima

edizione dell’Interflora World Cup, competizione internazionale di floral design con cadenza quadriennale in programma il prossimo marzo a Philadelphia.

In tessuto non tessuto coatizzato liscio, in tessuto vinilico goffrato, in tessuto 50% seta e 50% Trevira, in Woven Vinyl o in tessuto non tessuto perlato, Blue Valentine di Skinwall è un parato dai

grandi motivi floreali stilizzati capace di valorizzare qualsiasi ambiente.

È un tappeto di autentiche Tillandsia, piante sempreverdi che si nutrono, attraverso le foglie, dell’acqua naturalmente presente negli ambienti, a dar vita a Pincettes, elemento divisorio firmato da Luciano Dell’Orefice per offrire benessere a casa o in ufficio. Fa parte della nuova linea di complementi d’arredo True Green, frutto della collaborazione tra True Design e Michieli Fioricoltura, azienda specializzata nella produzione di tillandsia.

di Eloise Farnesi

