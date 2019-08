IL DAYBED DELLA COLLEZIONE EMMA DI VARASCHIN, IL LETTO DA GIARDINO PER LO STILE EN PLEIN AIR

Emma, la collezione di arredo-giardino di Varaschin disegnata da Monica Armani, accoglie un nuovo elemento, il daybed con schienale in corda intrecciata.

Il rigore della geometria, che ispira ogni progetto di Monica Armani, e la sua esigenza di liberare lo spazio dal sovraccarico dei segni, caratterizzano la collezione Emma, l’ampia famiglia di arredi per l’outdoor di Varaschin che si presenta completa di sedie, sgabelli, divani a due e tre posti, pouf, dormeuse, bergère, poltroncine, tavolini e daybed.

Come ogni altro elemento, anche il daybed mantiene i tratti distintivi della famiglia Emma, risultato di un calibrato equilibrio tra design elegante, senza tempo e rassicurante, e la trama esclusiva degli schienali, che riprendono il tradizionale intreccio Varaschin, realizzato a mano, rivisitato con un look neutro e delicato, in un originale pattern geometrico che valorizza le linee avvolgenti dello schienale.

La struttura dello schienale del daybed Emma, in alluminio verniciato a polveri, è rivestita con un intreccio in corda di polipropilene, una fibra sintetica dotata di un’anima interna in poliestere che assicura grande resistenza ed è adatta per ambienti outdoor. La seduta è imbottita con gomma Dryfeel® a cellula aperta, adatta per l’esterno e sfoderabile. Il rivestimento della seduta è disponibile nelle tante categorie dei tessuti outdoor Varaschin.

L’attenzione per il dettaglio, come la particolare cucitura che disegna il profilo anteriore dell’imbottitura o le gambe solide e slanciate, disponibili in alluminio verniciato e iroko naturale, danno conto del lavoro di pulizia sul progetto portato avanti da Monica Armani, secondo la massima di Mies van der Rohe, “Less is more” in cui la designer si riconosce.

Nell’ambito di una collezione rilassante già nella sobrietà delle linee e dei colori e improntata ad un mood di delicata raffinatezza, il daybed Emma si inserisce con la funzionalità e la versatilità che contraddistinguono il progetto di Outdoor Therapy del marchio veneto, finalizzato a garantire uno stato di comfort fisico associato al comfort psicologico in giardino o in terrazza.

Un benessere tutto naturale immersi nella natura e nell’abbraccio del daybed Emma.