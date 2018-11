Il Bagno Vintage tra Opulenza e Memoria

Il bagno vintage: vasche, sanitari e lavabi in stile rétro

Innovare è guardare al futuro, ma ciò non esclude che nel farlo si possa anche attingere al passato. Lo conferma la produzione bagno più recente che, in mostra al Cersaie di Bologna dal 24 al 28 settembre scorsi, ha presentato tra le sue novità collezioni di sanitari, lavabi e vasche di ispirazione dichiaratamente rètro, disegnate attualizzando i canoni estetici neoclassici o rivisitando lo stile vittoriano.

Le forme tondeggianti e i bacini ampi delle vasche richiamano la perfezione e l’opulenza delle architetture antiche, mentre i piedi zoomorfi riportano in auge una tradizione decorativa presente già nel mondo greco-romano.

Funzionale nel dar vita ad ambientazioni intime e piene di atmosfera, quest’universo decorativo si sposa con innovazioni tecnologiche, materiche e concettuali.

Accanto a ghisa e ceramica, la produzione di vasche adotta il nuovo Quarrycast™, estremamente resistente e capace di trattenere il calore più a lungo.

A parete, le tradizionali piastrelle trovano una valida alternativa nei parati water resistant in fibra di vetro. Ma in termini di concept, la nuova frontiera è il bagno privo di pareti, praticamente open air, grazie a sanitari e vasche dall’appeal neoromantico realizzati in robusto acciaio inossidabile.

Un esempio è Glittering Glow di Londonart. Giochi prospettici, alternanza di ombre e luci nella linea di parati firmata da Riccardo Zulato per Londonart Glass, la collezione di carte da parati in fibra di vetro studiata per le superfici di docce, bagni, cucine e qualsiasi altro ambiente umido. Lavabile con comuni detergenti, resistente ad acqua e condense, non necessita di particolari manutenzioni.

