Idromassaggio da Esterni: una Minispa in Giardino

Idromassaggio da esterni: tecnologia e design per i nuovi modelli

Soluzioni da incasso o freestanding, con due o più posti a sedere, studiate per condividere il piacere di un bagno rigenerante all’aperto.

Le nuove minipiscine con idromassaggio sono state concepite per offrire un benessere personalizzato, grazie a getti orientabili, regolabili anche nell’intensità, e a una serie di optional che consentono di enfatizzare la sensazione di relax, dalla cromoterapia all’aromaterapia, dal sistema di riscaldamento dell’acqua all’audiodiffusione.

Idromassaggio da esterni: le novità design

Misura 280x235x98 H cm e porta la firma di Marc Sadler la minipiscina con idromassaggio superiore e inferiore, equipaggiata con airpool; cromoterapia a led perimetrali; impianto di ricircolo; impianto di disinfezione a ozono; copertura termica; cuscino poggiatesta; riscaldatore con regolazione di temperatura.

Design Ludovica+Roberto Palomba per questa minipiscina a sfioro, anche in versione ad incasso, in metacrilato rinforzato con fibra di vetro, dotata di seduta circolare, che può ospitare cinque persone, e di idromassaggio personalizzabile, che consente di regolare intensità e direzione dei getti. Con idrocolore e sistema di riscaldamento dell’acqua, vi si può accedere tramite scaletta o pedana prendisole con deck.

Una minipiscina in acrilico di 180×180 cm, per interni ed esterni, con piano d’appoggio in bilaminato come il pannello di rivestimento coibentato. Centro stanza, da appoggio a parete o angolare, ha una profondità di immersione di 50 cm.

Piscina e salotto convivono in questa soluzione per interni ed esterni, con sedute modulari facili da trasportare e semplice installazione della vasca, che si riempie in due ore. I rivestimenti esterni sono in fibra sintetica intrecciata a mano. La vasca ha struttura in acciaio inox zincato e rivestimento interno in fibre poliesteri e polimeri ad alta resistenza e durata.

Versione fuori terra On e ad incasso In per questa spa con sistema combinato Air e Hydro-Massage, da assaporare distesi su due ampie chaise longue; sistema di controllo touch-screen a bordo vasca e illuminazione interna. La struttura in acciaio inox, scomponibile su tutti i lati, consente un’ispezione totale dei vani tecnici.

Nella gamma My Spa, una soluzione con bocchette a circuito Airpool posizionate su tutta la seduta e porta essenze integrato. Il ricircolo e la filtrazione dell’acqua rimangono attivi anche quando la vasca non è in uso. L’ozonizzatore automatico neutralizza la proliferazione batterica.

Design Claudio Carbella e consulenza di fisioterapisti in fase di progettazione per questa linea di minipiscine con sedute differenziate che offrono un idromassaggio dedicato a una specifica area del corpo. In foto, Pool Project A600, con due posti sdraiati e 4 seduti, dei quali uno specifico per i bambini, misura 228x228x94 cm. La versione full optional include cromoterapia, radio, copertura termica e scaletta.

In foto nel modello Duo Pro, una collezione studiata per sfruttare acqua termalizzata senza subire l’effetto corrosivo della stessa. Le bocchette Aqualibrium® , orientabili e regolabili, garantiscono un perfetto bilanciamento di aria e acqua. L’interfaccia intuitiva consente una facile programmazione dei cicli di preparazione e igienizzazione.

Realizzata in acrilico rinforzato finitura bianco almond, una minipiscina built-in con sei sedute dotata di 28 getti idromassaggio whirlpool e 12 getti idromassaggio airpool, sistema di riscaldamento, pannello di controllo esterno, disinfezione e lampada per cromoterapia. La pompa di ricircolo è a basso consumo.

di Anita Laporta

