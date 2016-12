Idee Salvaspazio per la casa: spazio al design

È possibile vivere in pochi metri quadrati senza rinunciare al comfort? La risposta è sì e rincuora quanti preferiscono sacrificare la metratura della propria casa pur di vivere in centro città, i proprietari di seconde case nelle destinazioni di vacanza o quanti vogliono attrezzare al meglio l’area della propria abitazione destinata agli ospiti.

Esigenze alle quali rispondono soluzioni intelligenti, studiate per sfruttare al massimo la superficie disponibile, all’insegna di design, comfort e stile.

Come i sistemi ultracompatti sviluppati per la cucina da Clei e Snaidero, che racchiudono in poche decine di centimetri zone di cottura, di lavaggio, di preparazione del cibo e tavolo a scomparsa, e i tavoli trasformabili di Ozzio, Calligaris e Novità Home. In bagno, The.Artceram, Simas e Scarabeo comprimono i sanitari senza sacrificare l’ergonomia.

Ecco le ultimissime novità con le idee salvaspazio all’insegna del design.

