Idee e Progetti che Promuovono Stili di Vita Intelligenti

Processi di accelerazione di pratiche sostenibili, che promuovono stili di vita intelligenti e maggiore consapevolezza fin da bambini.

Il progetto Fiume Verde

Fiume Verde è il nome del progetto di rigenerazione degli scali ferroviari di Milano presentato da Stefano Boeri Architetti insieme a Arup, Quinzii Terna Architettura, MIC e Studio Laura Gatti per realizzare un grande parco forestale nel cuore della città.

L’idea è quella di utilizzare il sedime degli scali merci dismessi di proprietà di Sistemi Urbani, società del gruppo FS, per dar vita a oltre un milione di metri quadri di boschi, frutteti, e aree green che produrrebbero ogni anno 2.000 tonnellate di ossigeno.

www.stefanoboeriarchitetti.net

I tessuti del futuro

Creare tessuti ad alto contenuto estetico e tecnico, prodotti da materiali di scarto: è l’obiettivo di “Gardening the Trash”, dialogo progettuale tra Bonotto, tessitrice di prodotti di lusso, e Miniwiz, al top nella tecnologia del riciclo post-consumo, presentato al Fuorisalone 2017 di Milano.

www.bonotto.biz; www.miniwiz.com

Sogni Green

Solo materiali organici come la fibra di cocco, la gomma naturale, le alghe marine, la fibra di cactus e il crine di cavallo per i sistemi letto, privi di molle e metallo, realizzati in Grecia da Coco-Mat. Fondata nel1989, l’azienda ha da poco lanciato il nuovo sistema letto 4 layer, combinazione di sommier, materasso, sovramaterasso e topper, per garantire un sonno perfetto anche a chi soffre di cervicale e dolori alla schiena.

In Italia, provare per credere negli hotel di Borgo Campello, in Umbria, e nel nuovo Coco Places di Firenze.

www.coco-mat.com

Orto in miniatura

Arriva dalla Finlandia lo smart garden ideato da Janne Loiske di Plantui, pensato per riprodurre in casa le condizioni ideali per coltivare verdure e ortaggi.

Merito di un sistema di controllo intelligente, che simula la luce solare regolando automaticamente irraggiamento e irrigazione.

Lo completano 42 tipologie di piante disponibili in capsule, che contengono semi e nutrienti necessari alla loro crescita.

www.plantui-italia.it

Creatività Baby Oriented

Firmata da Alicucio, designer italiano che ha fatto del riciclo il suo marchio di fabbrica, Iaia è una sedia che si trasforma in un tavolo inclinato, perfetto per disegnare. è uno dei progetti che

hanno partecipato alla #DontStop unduetrestella Design Week di Milano organizzata da Unduetrestella, realtà curatoriale attenta al design per bambini.

www.unduetrestellababy.com

di

Anita Laporta

