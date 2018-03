Idee Colori Pareti e le Nuove Pitture: Interni a Tutto Colore

Idee colori pareti: “a welcome home” vestita di toni sfumati, pacati, morbidi, riflessivi e rassicuranti

Anticipato da Sikkens e sulla base delle ricerche del Global Aesthetic Centre AkzoNobel di Amsterdam, che da 25 anni analizza i trend colore nel design, nelle tendenze sociali, culturali e artistiche globali e l’umore generale emergente, Heart Wood è il “Colour Futures 2018”.

Un rosa caldo, armonioso e rilassante, che rimanda alle qualità tattili del legno naturale e che meglio interpreta il concetto di “A Welcome Home”, di casa accogliente.

Ma più in generale la tendenza attuale del colore nella decorazione d’interni è un richiamo agli anni Settanta, reinterpretati secondo tre macro-temi.

La materia, ingentilita a livello grafico con vaghi accenni tropicali, sfumati ad ammorbidire la durezza delle linee tipiche di quel decennio; una palette pacata, quasi “riflessiva”, che ha come protagonista i verdi e gli azzurri: dalle tinte più fredde e trasparenti, a quelle più scure e calde legate al verde vegetale; infine, l’atmosfera generale: luci soffuse, colori caldi e seducenti a cui fanno da contrappunto arredi impreziositi da tessuti nobili come pelle, velluto e alcantara, che creano ambienti ovattati e rassicuranti.

Idee colori pareti 2018 e le vernici da utilizzare

Unimarc è uno smalto murale sia per superfici interne che esterne. Disponibile nella finitura lucida, semilucida e opaca, è indicato per gli ambienti che richiedono un elevato standard igienicosanitario, come, ad esempio, la cucina. Unimarc ha una composizione a base di resine acriliche a basso impatto ambientale e non contiene formaldeide. Disponibile in un’ampia gamma cromatica per la massima personalizzazione degli ambienti.

Laguna 3.0, idropittura lavabile inodore e a basso contenuto di VOC (composti organici volatili), è in Classe 3, che garantisce una maggior copertura, un miglior punto di bianco e un’elevata

resistenza al lavaggio, agli alcali e allo sfregamento. Le pareti trattate con Laguna 3.0 assumono un elegante effetto opaco e uniforme, anche in presenza di superfici con livelli di assorbimento

differenti.

Un’idropittura opaca, ricca di pigmenti, per interni vibranti di colore: Vardo n. 288, nella finitura Estate Emulsion, con il suo effetto gessoso opaco veste le pareti di un’eleganza raffinata e molto

contemporanea, per ambienti caldi e invitanti. In foto, l’abbinamento è con zoccolo e cornice perimetrale trattati con smalto opaco colore Yeabridge Green n. 287, finitura Dead Flat.

Pitture decorative in grado di trasformare un ambiente rendendo le superfici elementi di stile e unicità. La collezione Le Pitture è disponibile in 108 colori e in tre finiture: Emulsion Matt, Emulsion Eggshell e Osmos (in foto). Quest’ultima è una pittura a base acqua con finitura opaca e semicoprente, che offre un efficace effetto di trasparenza e di patinatura.

Nel progetto Kerakoll Design House, design per innovative superfici d’interni, Patina è un intonaco delabré naturale, molto traspirante, batteriostatico e fungistatico naturale, disponibile nei 10 colori della Warm Collection. La texture, morbida al tatto e di elevata qualità estetica, è caratterizzata da increspature, marezzature cromatiche e vibrazioni materiche, frutto delle imperfezioni della lavorazione artigianale.

(photo by Tommaso Sartori)

Un intonachino di calce in polvere a effetto cemento, composto da argilla e inerti naturali lasciati essiccare all’aria, da impiegare in abitazioni che puntano ad uno stile contemporaneo. Consente di ottenere esiti estetici velati, dai colori morbidi e vibranti.

(photo by Gianluca Cisternino)

Una pittura murale all’acqua, superlavabile e ad alta traspirazione, disponibile in un’ampia gamma di tonalità, che per le sue caratteristiche risulta ideale per gli ambienti della casa a passaggio frequente, come i corridoi o le camerette dei bambini.

Risultato di uno studio sugli orientamenti cromatici 2018, Heart Wood di Sikkens è abbinato a quattro palette colore (Welcome Home, Comforting Home, Playful Home e Inviting Home), per quattro tipologie di ambienti: elegante, nei toni della terra; rilassante, in blu scuro; moderno, con viola profondi o delicati colori neutri, e dinamico, nelle gradazioni del giallo sole e dei verdi aciduli.

