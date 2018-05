I Tappeti Design di Illulian al Salone del Mobile 2018

Le novità di Illulian al salone del Mobile 2018

All’edizione 2018 del Salone del Mobile 2018 Illulian presenta “Sottosopra”, il nuovo tappeto firmato da Fabio Novembre, una delle più autorevoli voci del design nel panorama internazionale.

Appartenente alla Limited Edition di Illulian – la linea più esclusiva del brand che raccoglie tappeti in edizioni limitate, disegnati da celebrità e personaggi illustri del mondo del design, dell’arte e della fotografia.

Tappeti che non sono solo mero complemento d’arredo ma vera e propria opera d’arte che nasce da un concept ben preciso frutto di un percorso creativo che traccia le direzioni della ricerca e dell’innovazione.

Annodati e cardati a mano, i modelli appartenenti alla Limited Edition di Illulian possono essere realizzati in due qualità, Platinum 120 e Gold 100, e incantano per l’appeal cromatico ottenuto dai brillanti colori vegetali utilizzati. Platinum 120, che rappresenta la linea più esclusiva, si caratterizza per l’utilizzo di lana e seta di primissima qualità filate a mano e una lavorazione estremamente complessa – ben 180.000 nodi/m2 -che riesce a creare delle “scolpiture” con effetti molto scenografici. Gold 100, proponetappeti realizzati in lana e seta, sempre di grande fascino ma con una densità di 150.000 nodi/m2