I Nuovi Sistemi Ecologici che Favoriscono la Sostenibilità

Eco News: i nuovi sistemi tecnologici che favoriscono la sostenibilità purificando l’aria o riscaldando a basso consumo di energia. A volte, però, non guasta concedersi un momento bucolico nella natura…ecco i nuovi dispositivi.

La caldaia in verde

Dopo il successo della caldaia d’arredo OSA, premiata con il Red Dot Design Award 2017, e declinata anche nella finitura a specchio in acciaio inox supermirror, Unical introduce Garden, innovativo frontale ornamentale in muschio vero stabilizzato, composto e rifinito a mano come un’opera d’arte, per un originale giardino verticale indoor. Non richiede manutenzione ed è disponibile su richiesta.

Ecologia integrale

Il progetto La Casa del Futuro dello studio Stefano Boeri Architetti prevede il recupero e la rifunzionalizzazione del Complesso Don Minozzi di Amatrice. “È bellissimo che in un luogo colpito da una tragedia come il terremoto si generi nuova conoscenza”, commenta Stefano Boeri, “ispirata all’idea di un’ecologia integrata, che unisce sostenibilità, biodiversità, forestazione e che potrà dare

lavoro a molti giovani”.

DÉJEUNER SUR L’HERBE

Cosa c’è di meglio in una bella giornata d’autunno che un bel picnic nel parco o in campagna? All’insegna del natural style Kasanova propone un set composto da cesto intrecciato con interno termico e telo. All’interno, tutti i comfort: apribottiglie, porta sale e pepe, set di posate, tovaglioli, ingombro per riporre la bottiglia.

Disponibili anche amaca, barbecue, borse refrigeranti e termiche e sdraiette.

Caldo ad alto risparmio

Contenimento energetico (efficienza energetica A+) e combustione pulita sono le caratteristiche del focolare Rüegg RIII, con vista del fuoco su tre lati, che contribuisce in maniera importante al

riscaldamento della casa, a vantaggio dell’ambiente. Un semplice meccanismo di apertura vetri e chiusura ermetica delle porte garantisce un utilizzo pratico.

Un volto Green per città studi

Nel 2017, secondo il “Rapporto immobiliare residenziale 2018” dell’Agenzia delle Entrate in collaborazione con l’Associazione Bancaria Italiana (Abi), le compravendite nel Belpaese nel settore residenziale hanno registrato un incremento pari a 542.480 transazioni (+ 4,9% rispetto al 2016) per un valore complessivo di 89,6 miliardi di euro, 500 milioni in più rispetto al 2016. Valore aggiunto? La sostenibilità ambientale. Un esempio è NòvAmpère, progetto residenziale innovativo ed intelligente, all’avanguardia per lo sfruttamento delle energie rinnovabili, che ridisegna il volto di Città Studi a Milano. www.impresarusconi.it

di Floriana Morrone

