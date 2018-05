HOMI Milano 2018: tutte le Novità della Prossima Edizione

Homi Milano 2018: alla scoperta delle nuove tendenze dell’abitare

HOMI Milano, il Salone degli Stili di Vita di Fiera Milano dedicato al mondo della decorazione per la casa e degli accessori per la persona, tornerà protagonista dal 14 al 17 settembre 2018, con tante nuove idee di stile grazie ad un’ampia offerta espositiva che caratterizza questa manifestazione, dalla forte e inconfondibile personalità.

Arrivata alla sua decima edizione, questa mostra si conferma oramai, osservatorio privilegiato sulle tendenze che riguardano l’abitare.

La casa è sempre al centro dell’attenzione, considerata in cima alle priorità per il 74% degli italiani (fonte:DOXA) e il Salone degli Stili di vita diventa così occasione di vedere concretizzati i trend e le sub-culture che guidano l’evolversi degli stili di oggi.

Le novità di Homi Milano 2018

Per raccontare tutto questo HOMI si animerà ancora una volta con una proposta merceologica ampia e trasversale: accessori e decorazioni d’arredo, oggetti per la tavola, tessuti e tessili per la casa, essenze e profumazioni per ambienti, ma anche articoli promozionali, oggettistica da regalo, da cerimonia e da ufficio.

Accanto agli oggetti per la casa si conferma l’ampio spazio dedicato alla persona, con il mondo dell’accessorio moda e del bijoux.

Qui la creatività diventa regina di stile, tra varietà di materiali e infinite combinazioni possibili di forme. Un mosaico in continua evoluzione che troverà quest’anno ancora più spazio per la sperimentazione e la ricerca; percorsi e spazi particolari che uniscono tradizioni e nuove rielaborazioni, dove trovare creazioni inedite ed esclusive.

Numerosi i workshop, convegni e talk show che animeranno ogni settore della mostra, rappresentando per gli operatori un momento altamente formativo, nonché di incontro e scambio di opinioni e idee sui temi di più cari al salone degli stili di vita.

Gli eventi di Homi che raccontano le tendenze

Non solo momento espositivo, HOMI si conferma anche occasione di incontro diretto con gli stili che prendono vita attraverso eventi e iniziative esclusive. Tra aree sperimentali, mostre e spazi simbolici pensati per ispirare gli operatori rispetto alle nuove tendenze, il Salone degli Stili di Vita si muove tra mondi differenti, facendoli convivere ed evolvere edizione dopo edizione.

Torna così l’HOMI Trend Area, spazio realizzato con WGSN -società leader globale in analisi e previsioni di tendenza di mercato e sul consumatore- dove scoprire i trends più interessanti delle prossime stagioni. Un “diario di bordo” imprescindibile per comprendere al meglio dove vanno le tendenze dell’abitare.

Si conferma la partnership scientifico-culturale tra HOMI e POLI.design – parte del Sistema Design del Politecnico che, per la terza edizione consecutiva, curerà HOMI Hybrid Lounge all’interno dell’Area Materials. Frutto di una importante attività di ricerca sui nuovi trend nell’Interior Design e sui materiali innovativi, HOMI Hybrid Lounge, si configurerà nuovamente come spazio informale di scambio, permeato da una fluidità del vivere contemporaneo. Customizzazione, smaterializzazione e contaminazione saranno alcune delle parole chiave che contribuiranno a creare una “zona calda” dove il materiale instaurerà un rapporto poetico con l’utente. POLI.design, attraverso l’invito di differenti aziende di settore, proporrà ambientazioni, campionature innovative e talks.

Mirabilis Vitrum – Vetri D’italia è invece il titolo de La Magnifica Forma, il laboratorio sperimentale di HOMI dedicato al confronto fra il design e l’artigianato d’arte, che per questa sua decima edizione sarà dedicato alla lavorazione del vetro, attività che vanta una grande tradizione e una profonda radice storica. L’allestimento proporrà una suggestiva vetrina di produzioni appartenenti a vari distretti regionali e a lavorazioni tipiche del vetro: dal cristallo al vetro colorato, dal borosilicato al vetro soffiato o stampato. Un percorso trasversale dal nord al sud Italia attraverso l’esposizione di pezzi tipici classici o contemporanei.

Le aree speciali di Homi 2018

Tante nuove proposte anche nelle aree speciali, dove HOMI pone l’accento a tematiche specifiche.

Tra queste, DA UNO A CENTO con le autoproduzioni più originali, a tirature limitate e HOMI CREAZIONI, con le proposte di design e artigianato di qualità di aziende italiane ed internazionali, selezionate per capacità tecniche e di ricerca elevatissime, dove scoprire proposte innovative ed interessanti rivisitazioni. E poi EDITORIA TESSILE con le novità dei prodotti tessili essenziali, che ampliano la filiera del tessile casa già presente a HOMI con le eccellenze del settore, e le suggestive proposte di HOMI Fragrances&Personal Care dedicate alla profumazione per l’ambiente e la persona, che creano atmosfera e decorano con stile. E ancora HOMI FOOD, con le produzioni agroalimentari di qualità, a forte connotazione di ricerca sia nel prodotto che nel packaging, dove il food diventa idea regalo innovativa, “oggetto” che si ispira al mondo del design.

Nessun contenuto correlato.