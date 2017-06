Hollywood Icons: una Mostra Imperdibile sui Grandi Nomi della Storia del Cinema

Il 24 giugno ha aperto al Palazzo delle Esposizioni di Roma la mostra “Hollywood Icons. Fotografie dalla Fondazione John Kobal”

Una mostra davvero imperdibile promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita culturale, organizzata dall’Azienda Speciale Palaexpo e presentata dalla John Kobal Foundation con la collaborazione dell’associazione Terra Esplêndida di Lisbona.

In rassegna le immagini più note del cinema hollywoodiano provenienti dalla collezione di, giornalista e scrittore, riconosciuto come uno dei più autorevoli esperti di storia del cinema e autore del libro, una pietra miliare per gli studi sul cinema americano.Grazie al lavoro di questo studioso e collezionista, sarà possibile fare esperienza dell’eccezionale qualità delle stampe originali e conoscere l’identità di quei fotografi che hanno contribuito a diffondere nel mondo il mito hollywoodiano.

L’ esposizione presenta oltre 160 ritratti di grandi nomi della storia del cinema: da leggende del muto come Charlie Chaplin e Mary Pickford, a eccezionali interpreti dei primi film sonori come Marlene Dietrich, Joan Crawford, Clark Gable e Cary Grant per concludere con i giganti del dopoguerra Marlon Brando, Paul Newman, Marilyn Monroe, Sophia Loren e Marcello Mastroianni.

Organizzata per decadi, dagli anni Venti fino ai Sessanta, “”, oltre ai ritratti dei divi più celebri di ciascun decennio, include approfondimenti dedicati ai fotografi e introduce vita e carriera di John Kobal scomparso prematuramente nel 1991 all’età di 51 anni.

La mostra è accompagnata da un catalogo a cura di Robert Dance con testi di Lorenzo Codelli e Simon Crocker, corredato dalle tavole a tutta pagina delle foto esposte e delle biografie dei fotografi, edizioni Skira, Milano.

Info:

Dal 24 giugno – 17 settembre 2017

Palazzo delle Esposizioni, via Nazionale 194 – 00184 Roma

Orari

Domenica, martedì, mercoledì e giovedì: dalle 10.00 alle 20.00; venerdì e sabato: dalle 10.00 alle 22.30; lunedì chiuso

Orario estivo dal 18/07 al 27/08 2017

Domenica, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì alle 12.00 alle 20.00

Sabato dalle 12.00 alle 23.00 – lunedì chiuso

Costo del biglietto:

Intero € 8 ; ridotto € 6

Informazioni e prenotazioni

Singoli, gruppi e laboratori d’arte tel. 06 39967500;

www.palazzoesposizioni.it

