Hi-Tech News: Nuovi Dispositivi e Modalità Abitative

Hi-Tech News: i nuovi dispositivi per migliorare la casa

Nell’era dell’internet of things, nuovi dispositivi e modalità abitative cambiano le abitudini domestiche e arricchiscono l’esperienza degli utenti.

Scopriamo tutte le novità:

Aria pura con il sistema Bellaria di Falmec

Il sistema di purificazione dell’aria Bellaria di Falmec si avvale della funzione di ionizzazione attiva che elimina cattivi odori e sostanze potenzialmente dannose per l’organismo e ricrea un sano equilibrio degli ambienti interni.

Si basa sulla tecnologia E.Ion® System brevettata da Falmec, che prevede il rilascio degli ioni all’interno di spazi indoor. Durante il processo di sanificazione, le foglioline luminose indicano il miglioramento delle condizioni ambientali, cambiando progressivamente colore, da giallo a verde. Grazie al suo sistema di luce a LED a intensità regolabile, è anche corpo illuminante.

Bellaria si è aggiudicata il Premio Silver nella categoria Wellness and Relaxation Products nel contest European Product Design Award, che premia ogni anno i migliori prodotti secondo i criteri di funzionalità, innovazione e consapevolezza ambientale.

Arredi intelligenti con il sistema io.T

Con il sistema io.T, Intelligence of Tecno, gli arredi diventano intelligenti, integrati e connessi. Permette infatti agli arredi stessi di riconoscere chi li usa, di dialogare con le reti informatiche, i device, gli hub, raccogliendo informazioni per migliorare il benessere della persona e la gestione complessiva degli edifici.

“Per la maestria nel coniugare elementi tecnologici innovativi e funzionalità con i bisogni di relazione umana che l’ambiente ufficio contemporaneo richiede”, io.T ha ricevuto il riconoscimento “Salone del Mobile.Milano Award” come Miglior prodotto Workplace3.0.

La sicurezza in casa

La videocamera di sicurezza per uso interno Nest Cam IQ, offre immagini di alta qualità e funzionalità intelligenti.

Consente infatti di acquisire solo le informazioni utili e pertinenti, come un avviso se i bambini sono rientrati da scuola o se c’è uno sconosciuto in casa. Non i limita quindi a mostrare quello che sta accadendo ma sa distinguere una persona da un animale e inviare avvisi diversi in base a ciò che viene rilevato.

Con un abbonamento Nest Aware, è possibile ricevere avvisi personalizzati a seconda di chi è presente in casa (ad esempio un componente della famiglia indicato col nome, il dog sitter o uno sconosciuto).

A portata di smartphone

La nuova app ViCare di Viessmann consente di comunicare direttamente con il proprio generatore di calore (caldaia o pompa di calore) in qualsiasi momento e da qualunque luogo, verificando

costantemente lo status dell’impianto. Da remoto si può impostare la temperatura, riducendo i consumi, personalizzare l’erogazione di calore, prevedendo differenti fasce orarie di riscaldamento, mentre la funzione “party” permette di prolungarne l’orario, mantenendo la propria casa calda più a lungo.

Si può anche collegare la app direttamente al proprio centro di assistenza tecnica, che può così intervenire sull’impianto in caso di necessità. ViCare è disponibile su PlayStore e iTunes per impianti con generatore singolo fino a 150 kW.

Nuove interfacce

Entrée (in alto) e O-tune (sotto) sono due nuovi prototipi significativi della visione di Bticino in tema di Internet of Things. Il primo propone una interfaccia all’ingresso di casa che consente con un semplice click di disattivare le luci, abbassare la temperatura, attivare l’allarme, chiudere tutte le persiane.

Inoltre, si può connettere direttamente ai servizi cloud per conoscere le informazioni su traffico o le tempistiche relative alla consegna di pacchi postali.

ll secondo, O-tune, mette insieme l’esperienza fisica c on il contenuto digitale e, una volta attivato, riconosce la presenza dell’utente e attende il suo comando. Può essere connesso a una

serie di prodotti: dalla gestione della luce e del colore al controllo del volume o della temperatura. L’elemento circolare permette di effettuare la regolazione con la precisione della mano che garantisce un controllo accurato.

di Sabrina Sciama