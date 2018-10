Hi-Tech News: l’Evoluzione dei Nuovi Dispositivi per la Casa

Hi-Tech News: digitalizzazione, gestione remota, dialogo, piattaforme tecnologiche. L’evoluzione velocissima di dispositivi sempre più intelligenti e connessi.

Ecco i dispositivi più innovativi:

Modalità digitale

Comando vocale, sensore a pedale, smart tools: queste le tre modalità d’uso della Connected Kitchen di Dornbarcht, che consente di gestire in digitale mansioni quotidiane come riempire la pentola d’acqua, lavare le verdure, dosare e regolare la temperatura dell’acqua. L’innovazione principale è il comando vocale, funzione messa a punto da Dornbracht con la piattaforma Home di digitalSTROM, che rende attivi gli assistenti vocali quali Google Home o Amazon Alexa. In abbinamento alla app Smart Water di Dornbracht si possono configurare anche impostazioni personalizzate. Le funzioni di Connected Kitchen sono concepite per una cucina suddivisa in zone, secondo un allestimento collaudato nelle cucine ad uso professionale, ovvero “Preparing”, “Cleaning” e “Cooking”.

La cucina di domani

La cappa Cloud indica la strada della cucina digitalizzata di domani. Prodotto di punta di Franke, è come una nuvola che fluttua sopra il piano cottura. Si controlla tramite un’apposita applicazione, è dotata di doppio motore brushless in classe di efficienza energetica A e, nonostante la forte potenza di aspirazione, è silenziosa oltre che facile da pulire. Nella versione Plus, la cappa ha anche un sensore di qualità dell’aria e permette di controllare l’intensità della luce.

La forma della filtrazione

Falmec utilizza la forma del cerchio per la sua nuova linea di cappe che integrano in un unico corpo aspirazione e filtrazione, per la massima efficienza con il minimo ingombro. L’apparato filtrante di Circle.Tech si sviluppa orizzontalmente; l’aria in uscita attraversa un corpo filtrante che avvolge il motore e viene diffusa in modo omogeneo. Data la sua forma circolare, la superficie filtrante

raggiunge le massime dimensioni, ottimizzando l’aspirazione, la capacità di filtrazione e la silenziosità. La distribuzione uniforme dei flussi d’aria in uscita riduce, infatti, le turbolenze, con una

conseguente riduzione del rumore prodotto dalla cappa in funzione. Della collezione Circle.Tech di Falmec fanno parte le cappe a isola Sophie, Dama, Materia, Soffio, Vetra e Loop (nella foto).

Da comando a interfaccia

Living Now è la nuova serie smart di BTicino che, basata su un’infrastruttura tradizionale, permette di gestire le principali funzionalità dell’impianto elettrico di casa. Luci, tapparelle, energia si possono comandare da remoto mediante smartphone, con l’App Home + Control o anche mediante comandi vocali.

Realizzata in collaborazione con Netatmo, società impegnata nelle soluzioni IoT per la casa, si interfaccia con gli smart speaker più diffusi, è certificata per Apple Homekit e Google Home e a breve dialogherà anche con Alexa di Amazon. Il comando si caratterizza per la superficie unica e uniforme che, grazie a un sistema di leve brevettato, garantisce sempre l’allineamento dei tasti. La cornice flottante recupera le imperfezioni della parete. Alle cover, disponibili in bianco, sabbia e nero, si possono accompagnare 16 finiture differenti, realizzate in polimero evoluto, metallo, legno.

Il robottino intelligente

Jarvis è la piattaforma tecnologica messa a punto dalla start up innovativa Iooota, che permette all’utente di gestire i dispositivi che lo circondano e di farli interagire tra loro. Un robottino intelligente ideato per casa o ufficio, in grado di controllare il risparmio energetico, i consumi e la sicurezza degli spazi. Jarvis interviene in tempo reale sia in situazioni critiche che nella quotidianità con azioni più semplici, come regolare l’intensità dell’illuminazione, l’accensione e lo spegnimento di dispositivi elettronici. Il dispositivo segnala con una notifica di allarme sul cellulare anomalie come ad esempio le luci o la TV rimasti accesi, spegnendoli, oppure una porta o una finestra rimaste aperte.

METEO VIA IOT

QM weather prende le informazioni meteo direttamente da internet per trasferirle sul display, trasmettendo le previsioni del tempo attraverso un dispositivo domestico intuitivo e bello da vedere. QM è un prodotto del marchio giapponese Quantum, impegnato nel design di prodotti innovativi e nello sviluppo dei software e hardware che li supportano. Un passo avanti nell’integrazione dell’Internet of Things nella vita moderna.

Di Sabrina Sciama

