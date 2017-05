Hi-Tech News: il Progresso Verso l’Integrazione Fra Dispositivi

Hi-Tech News: dai sensori wearable all’evoluzione della bindella, il progresso tecnologico porta verso l’integrazione fra dispositivi. Rigorosamente senza fili.

Ecco le ultime novità.

Il sensore bio-indossabile

È di PKvitality, società impegnata nella produzione di dispositivi “bio-wearable”, il K’Track Glucose, dispositivo indossabile in grado di analizzare i livelli di glucosio, semplicemente “assaggiando” la pelle, senza dover estrarre nemmeno una goccia di sangue. Una nuova tecnologia che consente ai diabetici di essere costantemente monitorati, senza dover pungere la pelle.

K’Track Glucose utilizza la tecnologia SkinTaste®, un biosensore a micro-aghi (<0,5 millimetri di lunghezza) che raccolgono e analizzano la composizione chimica del liquido interstiziale che si trova appena sotto la pelle. Il dispositivo è stato insignito del CES (Consumer Electronics Show di La Vegas, n.d.r.) 2017 Innovation Award, nella categoria Wearable Technologies.

www.pkvitality.com

Non solo misure

Cubit è il misuratore laser che interagisce con lo smartphone e consente di visualizzare i cambiamenti desiderati aiutando l’utilizzatore nelle scelte e nell’impostazione del nuovo layout dello spazio. E lo fa in 4 fasi:

1) misurazione laser;

2) acquisizione e interazione visiva fra immagini, note, video, dimensioni, per arrivare a visualizzare la nuova disposizione dello spazio;

3) layout dei cambiamenti desiderati;

4) cambiamenti reali.

Cubit ha ricevuto la menzione d’onore al CES 2017 Best of Innovation Award nella sezione Smart Home.

http://letsplott.com/cubit.html

Memo Adesivi

La stampante Nemonic di Mangoslab stampa memo adesivi e consente di organizzare digitalmente testi e note presentandoli come le tradizionali note adesive analogiche.

Stampa senza inchiostro né toner in cinque secondi. Ha ricevuto il CES 2017 Best of Innovation Award.

www.mangoslab.com

Il nuovo compost

Con Zera™ si potranno trasformare i rifiuti organici a uso domestico in compost nel giro di 24 ore.

Messo a punto da Whirlpool Corporation, è il primo dispositivo sul mercato americano (già disponibile sulla piattaforma di crowdfunding Indiegogo) in grado di convertire la quantità media di rifiuti organici, prodotti settimanalmente da una famiglia, in fertilizzante pronto all’uso.

Si inserisce fra gli apparecchi di cucina e agisce al tocco di un bottone, purché collegato con apposita app.

Ha ricevuto il CES 2017 Best of Innovation Award nella categoria eco design e tecnologie sostenibili.

www.zera.com

L’evoluzione del wireless

Cota si presenta proprio come un normale pannello da controsoffitto, ma è in realtà un concentrato di tecnologia, con tanto di antenna brevettata che, previo collegamento a una fonte di alimentazione, lo mette in connessione con i dispositivi elettronici.

Prodotto di punta di Ossia, Cota™ ridefinisce l’alimentazione wireless, consentendo di caricare, in modo sicuro e a distanza, più

dispositivi contemporaneamente, senza alcun intervento da parte dell’utente. Ha ricevuto il CES 2017 Innovation Honoree.

www.ossia.com

Il bastone del futuro

È della start up francese Nov’in, il progetto di Dring, sistema di allarme intelligente integrato nel bastone da passeggio. Si rivolge alla categoria “senior”, o comunque a persone con mobilità ridotta, ed è in grado di captarei movimenti per poi registrare le abitudinidell’utilizzatore e quindi rilevare eventuali situazioni anomale come cadute, risvegli tardivi, rallentamenti improvvisi.

In questi casi viene mandato automaticamente un messaggio via sms, mail o telefono ad assistenti o familiari. L’allarme può anche essere dato dall’utilizzatore attraverso un pulsante integrato. Dring ha ricevuto il CES 2017 Innovation Award ed è realizzato in collaborazione con il marchio Fayet®, produttore di bastoni da quattro generazioni.

www.novin.fr

di Sabrina Sciama

