Hi-Tech News: i dispositivi di ultima generazione

Hi-Tech news: le novità dell’IFA di Berlino, la fiera internazionale dell’elettronica di consumo

Il progresso tecnologico è sempre più rapido ed efficiente: da dispositivi che migliorano la qualità del sonno a televisori di ultima generazione, passando per spazzolini da denti rivoluzionari, assistenti di guida e nuovi diffusori.

Ecco le novità presentate all’IFA di Berlino.

Il display si flette

La serie Open Frame OLED Signage da 55” di LG si caratterizza per la possibilità di piegare e flettere i display per riprodurre fedelmente le forme degli ambienti naturali.

Si avvale della tecnologia OLED, che consente di accendere o spegnere completamente ogni singolo pixel, dando nuova vita ai colori e creando un infinito contrasto ottimizzato, perfetto per contenuti “ad alta dinamicità”. Nella foto LG OLED Canyon, l’installazione immersiva ed esclusiva mostrata ai visitatori di IFA, a Berlino, che sfrutta la tecnologia e flessibilità dei display LG Electronics.

La mascherina antirussamento

SL 60 di Beurer è una maschera in grado di rilevare in tempo reale il russamento tramite registrazione dei rumori e del suono intrinseco del corpo e di interromperlo mediante delicate vibrazioni. Adatta a ogni genere di russatore, promette di ridurre il fastidioso disagio, rilevando il numero di russate all’ora, il suo volume e tracciando un grafico dei dati. La sua funzionalità si attiva con la

app gratuita Beurer Sleep Quiet.

La tv intelligente

Il televisore QLED 8K Q900R di Samsung si avvale di tecnologia 8K AI Upscaling che è in grado di produrre una luminosità massima di 4.000 nit, uno standard utilizzato dalla maggior parte degli studi cinematografici. Questa tecnologia, basata sull’intelligenza artificiale, consente di incrementare la qualità dell’immagine e del suono alla risoluzione premium 8K, indipendentemente dalla qualità o dal formato dell’originale.

A seconda che l’utente guardi contenuti attraverso un servizio di streaming, un decoder, una connessione HDMI, USB o anche tramite il mirroring di un dispositivo mobile, il sistema Quantum Processor 8K lo rileva ed esegue l’upscaling del contenuto per la visualizzazione con qualità 8K. Oltre alla tecnologia Direct Full Array Elite per un maggiore contrasto e un controllo preciso della retroilluminazione, il televisore è anche dotato di volume di colore del 100%, che consente di riprodurre miliardi di sfumature per una ottimale precisione del colore.

L’assistente alla guida

Chris di German Autolabs è l’assistente digitale che supporta il guidatore annullando la tentazione di togliere le mani dal volante per consultare lo smartphone.

Si attacca al parabrezza come un navigatore e si connette al telefono via Bluetooth per trasferire sul suo schermo le informazioni. Mentre si guida si possono usare in sicurezza le app e i servizi come mandare e ricevere messaggi, trasmettere musica, indicare il percorso. Può anche funzionare offline, senza connessione internet.

Una casa sana

AD 625 è il diffusore di aroma in bamboo di Medisana che porta benessere e migliora l’atmosfera nell’ambiente, senza tralasciare l’aspetto estetico.

Funziona con tecnologia a ultrasuoni e genera una nebbiolina sottile che diffonde il profumo, distribuendolo uniformemente nella stanza. Una volta svuotato, il serbatoio si spegne utomaticamente.

Senza dentifricio

Lo spazzolino da denti elettrico ION-Sei di Sanyei si basa su una innovativa tecnologia brevettata che funziona con i raggi UV, una barra di diossido di titanio (TiO2) e acqua.

Gli elettroni e gli ioni generati da questi elementi sopprimono i batteri responsabili della formazione della placca, per una pulizia più profonda e duratura. Ne risulta uno spazzolino efficace e comunque morbido, da usare solo con acqua. Il dentifricio non è necessario, se non per rinfrescare la bocca.

di Sabrina Sciama

