Haier Elettrodomestici: le novità all’insegna della funzionalità

Da sempre gli elettrodomestici sono i nostri migliori alleati in casa e Haier lancia due importanti novità all’insegna della funzionalità e che ci fanno risparmiare tempo in casa: il frigorifero Cube e la lavatrice con doppio cestello Haier Duo.

La Serie Cube di Haier con MyZone

Haier introduce la Serie Cube, la nuova gamma di pratici ed eleganti frigoriferi quattro porte dotati di doppio sistema di raffreddamento. Questo frigorifero dalle caratteristiche premium offre tutto il meglio della tecnologia Haier in termini di refrigerazione e si presenta come l’alleato ideale per la perfetta conservazione degli alimenti e la preservazione della loro freschezza. Capiente, flessibile e performante, Haier Cube costituisce il frigorifero giusto per tutte quelle famiglie desiderose di avere finalmente un elettrodomestico che vada incontro ai loro bisogni.

Grazie alle quattro porte dotate di maniglie integrate, tutti gli spazi sono facilmente accessibili, mentre il display touch, integrato sulla superficie della porta, possiede finiture in acciaio inox e permette di definire in maniera semplice e intuitiva i parametri di personalizzazione.

All’interno di Haier Cube si trova MyZone, il cassetto che costituisce il vero punto di forza di questo frigorifero. MyZone consente di regolare la temperatura tra 0° C e +5°C, adattandosi alle necessità di conservazione e in base alla tipologia di alimento (pesce, carne, frutta o verdura…).

Un’ulteriore garanzia per l’ottimale conservazione degli alimenti è data dalla Tecnologia double cooling, un doppio sistema di raffreddamento basato su due distinti evaporatori che permettono di gestire in maniera indipendente i flussi d’aria di frigorifero e congelatore. In questo modo gli odori non passano da una parte all’altra del frigorifero e i sapori restano intatti, così come la freschezza. La tecnologia Total No Frost inoltre rende questo frigorifero uno spazio ideale dove conservare a lungo il cibo senza che si formino ghiaccio e brina.

Haier Duo: la lavatrice di Haier con il doppio cestello

Haier ha ideato una nuova soluzione in grado di ridurre il tempo passato a fare il bucato, grazie all’esclusivo design a doppio cestello: invece di attendere la fine di un ciclo prima di poterne cominciare un altro, è possibile utilizzare contemporaneamente due programmi distinti per lavare indumenti di colori o tessuti differenti. I due cestelli infatti, funzionano in maniera indipendente l’uno dall’altro e consentono pertanto la massima flessibilità di fruizione.

Haier Duo è una lavatrice unica nel suo genere: è infatti dotata di due cestelli, utilizzabili simultaneamente e/o in maniera indipendente, a seconda delle esigenze. L’elevata efficienza energetica, A+++ -30%, e le numerose caratteristiche (display Touch a colori, cestello Pillow Drum, due Motori Direct Motion® garantiti 12 anni, Trattamento antibatterico ABT®,…) garantiscono un’esperienza di lavaggio personalizzabile e a consumi ridotti, facendo della Haier Duo una novità che migliorerà la vita di ogni famiglia.

Inoltre, per una maggiore praticità di utilizzo, la tecnologia Smart Opening apre automaticamente gli oblò immediatamente dopo la fine del lavaggio. Entrambi i cestelli sono dotati di un design denominato Pillow Drum, una struttura “a cuscino” tale da rispettare i capi più delicati e preservare l’integrità dei tessuti. A ciò si aggiungono altre tecnologie, come Smart Dual Spray®, che rimuove i residui di fibra e detersivo da oblò e guarnizioni, l’opzione Anti-Macchia, per un lavaggio perfetto, e il trattamento anti-batterico (ABT®), brevettato da Haier e che elimina il 99,8% dei batteri che potrebbero essere presenti nel cassetto dei detersivi e sulle guarnizioni.

