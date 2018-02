Gym Design: Quando la Palestra è in Casa

Gym Design: i nuovi macchinari pensati per la casa e con alte prestazioni.

Il mondo dello sport è in continua evoluzione e anche per i nuovi macchinari pensati per il benessere in casa. Scopriamo le ultime novità.

Gym Design: la palestra in casa

Replicare l’esatta dinamica di una barca in movimento si può con il vogatore M1 di Waterrover dal sofisticato design.

Double-Waterworkx (in Frassino), di NOHRD, permette un workout particolarmente vario. Le carrucole, infatti, consentono l’allenamento per specifici tipi di sport, come la voga, o gli esercizi per i tricipiti. Di mensioni: 50x200x 216 cm.

Riedizione del modello originale degli anni ’30, Velocino, di ABICI, è una bici prodotta artigianalmente in Italia, con congiunzioni saldo brasate, Verniciatura a 3 strati e Parafango in acciaio.

Alias disegnato da GIANCARLO BOSIO per GIORGETTI, è il Sacco da allenamento sospeso, realizzato in pelle anilina spessorata, dal tatto vellutato. è disponibile in 3 varianti di colore, nero, fango e bianco ghiaccio, e parte metallica in finitura grafite.

Massören, la serie di attrezzi per yoga di TINGEST, esprime al meglio la filosofia dell’azienda svedese e del creativo Alexander Lervik .

Non solo per relax, stretching o per alleviare il mal di schiena ma anche come elementi decorativi dell’interior.

