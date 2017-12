Il Gruppo Geromin Presenta Ethos C: la Nuova Sauna con Spazio Doccia e Bagno Turco di Sauna Vita

Ethos C: godetevi la vostra sauna con spazio doccia e bagno turco

Concedersi un momento di relax è sempre importante e avere una sauna in casa non è più un lusso per pochi ma alla portata di tutti, grazie a nuove soluzioni integrate di saune e bagno turco per tutti gli ambienti bagno.

Sauna Vita® del Gruppo Geromin ridisegna il ruolo della sauna e del bagno turco per gli ambienti domestici e quelli professionali, con soluzioni modulari ed integrate senza opere di muratura, allestimenti complessi e tempi di attesa.

In particolare il modello Ethos viene implementato con un modulo sauna affiancato dallo spazio doccia con bagno turco integrato.

Una soluzione all’avanguardia con materiali tecnologicamente avanzati e legni pregiati.

Nella nuova versione di Ethos C, è possibile anche con la nuova configurazione ad angolo – alternativa alla classica planimetria lineare – guadagnando così spazio installabile anche in spazi contenuti. Il tutto è reso ancora più semplice dalla possibilità di scegliere misure fuori standard rispetto alle dimensioni a catalogo.

Una soluzione perfetta per chi vuole realizzare il sogno di una sauna domestica.

La trasparenza fra gli ambienti rende l’impatto estetico leggero e piacevole, grazie alle porte e le pareti in cristallo temperato da 8 mm con eleganti profili in alluminio brillantato.

Per un completo relax non può mancare la cromoterapia, con un gioco di luci diffusa a led rgb con 3 cicli, cambio colore automatico e funzione iride a 42 colori, vi trasporterà in una dimensione di completo relax, per un benessere fisico e psichico senza confronti.

A completare questa sauna dotata di tutti i comfort, anche un sistema audio con ingresso usb o aux che regala un sottofondo ideale attraverso questo percorso verso il benessere fisico e mentale.

Ogni funzione è esaltata, nella parte Hammam è presente un ampio soffione in acciaio (50×30 cm), con cascata, nebulizzatore integrato e rubinetteria termostatica con doccina, mentre la sauna con arredamenti in abachi realizza un effetto cromatico d’effetto.

Grazie al legno estremamente leggero e dolce, di colore chiaro, atermico e con leggere venature, crea un abbinamento perfetto con la nuova “palette cromatica” per la finitura esterna e dell’area doccia in Fenix NTM®: uno smart material – frutto della ricerca nanotecnologica – resistente, idrorepellente, igienico, antibatterico e antimuffa. Oltre al classico bianco ottico (Alaska), ora Ethos C è proposta in altri quattro colori: dal bianco marmo (Kos) alle tonalità dei grigi (Efeso, Londra e Bromo).

Una gamma che cresce per essere sempre più versatile, per dare più libertà di scelta e soluzioni per ogni esigenza.

