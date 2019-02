Giardini Verticali: un tocco di verde sulle pareti di casa

Quando la città prende il sopravvento e il grigiore regna sovrano ecco una soluzione verde per dare nuova luce alla vostra casa. I giardini verticali, oltre a dare freschezza e colore agli ambienti, sono un’idea originale per arredare le pareti spoglie di casa. Ecco delle soluzioni per creare il vostro giardino urbano.

I pallet per il tuo giardino verticale

I pallet, ultimamente, sono diventati la soluzione a molti problemi grazie alla loro versatilità che li rende adatti a molti utilizzi. Anche in questo caso si prestano bene per la creazione del vostro giardino verticale.

La loro struttura permette la crescita verticale delle piante e dei fiori. Una volta trasformato lo spazio tra un’asse e l’altra in una fioriera, potranno essere riempiti di piante o erbe aromatiche a vostro piacere. Saranno perfetti sia per i balconi sia per l’interno casa.

Giardino verticale: lettere verdi sul muro

Un’idea originale per il vostro giardino verticale è quella di utilizzare un telaio per dare vita a delle creazioni floreali sulle pareti. Si possono realizzare delle lettere o delle forme astratte, lasciandovi ispirare dalla fantasia.

Se invece volete spingervi oltre e creare qualcosa di accattivante e di forte impatto visivo, questa è sicuramente una soluzione particolare. Si tratta di un ampio pannello in legno fissato al muro, che potrebbe essere anche una grande fioriera. Le piante grasse si prestano molto bene alla coltivazione in verticale, perché hanno radici piccole e necessitano di poca manutenzione. È possibile combinare più pannelli per creare composizioni artistiche davvero originali.

Giardino a parete con il sistema a tasche

Una parete ricoperta interamente di muschio o piccole piantine può diventare il punto focale della casa. La caratteristica originale che renderà unica la vostra abitazione.

Realizzare un giardino verticale fai da te è assolutamente possibile con il sistema a tasche. Grazie a tessuti come il feltro, lana e altri materiali riciclati, si può creare una serie ordinata di tasche nelle quali alloggiare i terreno per la coltivazione delle piante.

I diversi tessuti assicurano il mantenimento dell’umidità, evitano il ristagno per le piante e sono isolati dalla parete per non trasmettere l’umidità al muro. Inoltre se le pareti non sono regolari o dritte questo tipo di tessuto, acquistabile on line, può adeguarsi alle esigenze.

Dalle piante grasse, al muschio, agli ortaggi, potete sbizzarrirvi nella scelta di piante da coltivare sulla vostra parete di casa.

di

Marida Muscianese

Nessun contenuto correlato.