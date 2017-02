Food Design: La Progettazione Degli Alimenti

Tema di crescente attualità e termine a volte usato a sproposito, il food design non indica un atto artistico o un vezzo da chef ma è, per definizione, la “progettazione degli atti alimentari, ovvero l’attività di elaborazione dei processi più efficaci per rendere corretta e gradevole l’azione di esperire una sostanza commestibile in un dato contesto, ambiente o circostanze di consumo” (Food Design Manifesto, a cura della Commissione Food dell’ADI).

E, come area specifica del progetto, continua a produrre spunti davvero interessanti in tema di packaging, di servizi e interfacce, di forme, tecnologie, ma anche di funzioni e suggestioni legati alla vendita e al consumo di cibo.

L’edizione dell’ADI Design Index 2016 ha individuato diversi prodotti che, concorrendo alla prossima edizione del Compasso d’Oro, delineano le tendenze più attuali.

Food Design: gli oggetti più sorprendenti

Il celeberrimo vaso, nella versione Nutella embossed (MrSmith Studio per Ferrero), è riutilizzabile. Le dimensioni e la forma dell’imboccatura sono rivisitate e adattate alle capsule standard Bormioli Rocco per la conservazione alimentare. Non si perde la forma ormai iconica del vaso Nutella, ma il formato è adatto al riutilizzo per la conservazione: un pensiero a favore della sostenibilità. Il famoso logo è a rilievo e il vetro resiste agli shock termici della pastorizzazione.

Food Design: Fresh, l’innovativo secchiello per il vino

I designer di Stilelibero+ (Michele Perchiazzi, Nando Salemme per Visioni) sono partiti dalle criticità del tradizionale secchiello con acqua fredda o ghiaccio per portare alla temperatura di servizio i vini. Constatate le criticità – gocciolamento della bottiglia durante il servizio, impossibilità di scegliere la temperatura – hanno messo a punto Fresh.

Si tratta di un contenitore ellittico di policarbonato diviso in due aree da una lamina conduttiva di alluminio. Da una parte si inserisce il ghiaccio, dall’altra la bottiglia che aderisce alla superficie del metallo. In questo modo il freddo si trasferisce al vetro e quindi al liquido, mentre il sistema di tacche consente di modulare la quantità di ghiaccio e regolare la temperatura di esercizio. www.freshwine.it

Food Design: Pan999, le innovative pentole in argento e ferro

Disegnata da Tobia Scarpa per San Lorenzo, la collezione di utensili per cucinare Pan999 è il risultato dell’incontro tra argento e ferro. Il primo ha proprietà battericide ed è il miglior conduttore di calore, il secondo ne ottimizza la distribuzione determinando una maggiore velocità di cottura. Il procedimento, progettato e brevettato, si basa sul deposito elettrochimico di argento puro su ferro puro per elettroformatura. Ne risulta un utensile diverso da quelli noti in commercio, in grado di migliorare la capacità di cottura degli alimenti a bassa temperatura. www.pan999sanlorenzo.it

Food Design: il bicchiere Sparkle

Richiama la coppa da Champagne ma l’altezza del corpo si ispira alla flûte: Sparkle (design Fuori dal Coro – Luca Bini per Italesse), in vetro cristallino, è ideato in particolare per la degustazione del Trento Doc e in generale degli spumanti. Sul bicchiere sono realizzate sette incisioni al laser, una centrale e sei a corona circolare, pensate per esaltare il perlage del vino.

Per rafforzare il calice nel punto critico di saldatura tra i due elementi, il piattello è attaccato allo stelo in fase di fusione.

Food Design: Biomade di Polycart

Già vincitrice del premio ADI Packaging Design Award 2016, Biomade di Polycart è una linea di packaging compostabile. Infatti, non è solo idonea al contatto diretto con gli alimenti ma può

essere smaltita nella FORS U (Frazione Organica del Rifiuto). I prodotti della linea coprono una vastissima gamma di soluzioni di packaging, spaziando dalle etichette ai materiali accoppiati.

Food Design: lo stecco Icecle

Uno stecco per ghiacciolo che si pianta nel terreno una volta consumato.

Con Icecle, Giovanni Busetti intende attivare un ciclo naturale per cui l’atto di mangiare non è più solo consumo, ma potenziale produzione ecosostenibile. Infatti lo stecco contiene il seme del frutto corrispondente al gusto del gelato. Sullo stecco sono riportati i simboli del frutto e la linea di semina. Il foro portaseme è chiuso con bioplastica ricavata dall’alga Agar, miscelata con glicerolo

e acqua.

Food Design: Jellyfish Barge, la serra galleggiante

Jellyfish Barge (design Antonio Girardi e Cristiana Favretto per Pnat) è una serra modulare galleggiante progettata per la coltivazione in ambito urbano. Produce l’acqua e l’energia di cui ha bisogno servendosi unicamente del sole ed è pensata per garantire alimenti di origine vegetale alle comunità urbane e per rivitalizzare i waterfront delle città.

Un’installazione formata da 4 serre e un modulo cerniera è in grado di produrre 5.000 / 6.000 piante al mese grazie a un sistema di coltivazione idroponica ad alta efficienza.

Food Design: il progetto Local – Bottega Alimentare

Elaborato dall’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, il progetto Local – Bottega Alimentare si fonda sulla costruzione di relazioni di fiducia fra il consumatore, il produttore e il bottegaio. È quest’ultimo il collegamento fra i vari attori, attivato attraverso una Piccola Distribuzione Organizzata (PDO). Le peculiarità dei territori possono quindi contare sul sostegno di una Local Food Community, comunità di supporto formata da cittadini e produttori che investono nel progetto evolvendo con esso. Local si propone non solo come punto vendita di prodotti locali e stagionali, ma soprattutto come laboratorio d’innovazione sociale, fondato su valori di una distribuzione alimentare libera e democratica.

