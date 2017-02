Focus Tappeti Moderni: Fantasie Al potere

Tutto il fascino dei tappeti moderni per nuove fantasie che arredano gli ambienti

Parafrasando uno degli slogan della contestazione sessantottottina, la creatività sembra essere il più evidente e comune denominatore delle nuove collezioni di tappeti, poliedriche per accostamenti cromatici, motivi decorativi e ispirazioni di fondo.

Speciale Tappeti Moderni 2017

L’interpretazione contemporanea del Liberty operata da Christian Lacroix Maison per Mooi, sotto la direzione artistica di Sacha Walckhoff, si confronta l’espressionismo astratto di Illulian, in una produzione che osserva attentamente il mondo dell’arte.

Lo fa esplicitamente Henzel Studio che, affidando la curatela delle collaborazioni artistiche a Joakim Andreasson, ha attinto ai repertori iconografici di grandi maestri, ultimo in ordine di tempo Andy Warhol.

Si muove nel territorio epico dell’arte anche Platinum Custom Rugs che, attraverso la pittura a mano, è in grado di riprodurre qualsiasi immagine o disegno richiesto.

Particolarissimo il tappeto NOON di Mogg: quasi un trompe l’oeil, la collezione di tappeti in lana stampata firmata da Alessandra Baldereschi inganna chi guarda, riproducendo il gioco di ombre generato all’ingresso della luce in un ambiente, come in Noon, o dal frapporsi di un corpo tra la luce stessa e lo spazio.

Nuovi tappeti dal design originale che stupiscono in ogni dettaglio.

di Anita Laporta

Nessun contenuto correlato.