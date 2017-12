Eurolampart: un Nuovo Concetto di Bottega D’Arte

Eurolampart: l’eccellenza artigiana dell’illuminazione

Quello che ti sorprende sempre, quando incontri realtà come Eurolampart, è che in Italia, ci sia ancora una grande tradizione artistica e artigianale, che si nutre di professionalità, manualità, tradizione ma che sa continuamente aggiornarsi e cercare nuove strade.

Alla base di un prodotto di successo c’è sempre la figura di un maestro, creatore ed esecutore al tempo stesso, che, con il prezioso supporto di un team creato e selezionato nel tempo, pensa, sceglie, modella, assembla materiali e forme e ne fa derivare un oggetto che è per definizione “unico”.

Mario Scelfo di Eurolampart è uno di questi maestri e da oltre cinquant’anni continua a far nascere collezioni sempre più sorprendenti.

Ma, secondo la più nobile tradizione della bottega d’arte fiorentina, ogni maestro sceglie un allievo a cui tramandare il suo sapere. La figlia Laura è quindi diventata l’erede designata della maestria del padre, portando allo stesso tempo, come è giusto che sia, nuovi contributi tecnici e formali.

Dietro ogni creazione Eurolampart c’è quindi tanta passione ma anche tanta “professione”, ci sono skills non trasferibili perché non creano solo un catalogo di oggetti ma esprimono soprattutto storie di famiglia.

C’è naturalmente la capacità di forgiare il metallo, che è patrimonio antico della tradizione toscana, alla radice di ogni oggetto firmato Eurolampart ma c’è anche tanta voglia di provare, di sperimentare, talvolta anche di rischiare, unendo tra loro materiali che hanno consistenza e sensibilità diverse.

Ecco quindi nascere articoli per illuminazione ma anche complementi d’arredo tutti in ferro battuto e decorato esclusivamente a mano, spesso arricchiti da preziosi cristalli e vetri di Murano. Se il motivo originale, l’archetipo di Eurolampart sembra essere la forma floreale, nuove forme e nuove linee ne derivano quasi quotidianamente.

Il mondo è diventato il mercato perfetto per questi prodotti, adatti non solo a un ambito domestico ma anche per il sempre più interessante universo del contract. Nelle case di tutto il mondo, in ristoranti, hotels, luoghi di incontro i prodotti Eurolampart sono riconosciuti come frutto dell’eccellenza italiana e raccolgono consensi e approvazione in fiere e saloni internazionali.

Nessun contenuto correlato.