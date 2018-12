Estro ad Alta Quota per una Villa a Cortina

Sulle Dolomiti, l’architetto Ambra Piccin interviene su una villa degli anni settanta, ricavandone due differenti unità abitative in uno stile tipico ampezzano ricco di elementi esclusivi e di design

A Cortina, la villa si presenta oggi come un potpourri di espressioni di design in armoniosa convivenza con tessuti esclusivi, pietra e oggetti d’arredo, che aggiungono un tocco di contemporaneità alle raffinate boiserie in legno massiccio. Edificato negli anni Settanta, originariamente unifamiliare, l’involucro costruttivo accoglie attualmente due unità abitative, studiate e progettate dall’architetto Ambra Piccin, con la collaborazione sinergica di ditte e maestranze locali che hanno saputo connotare con qualità e originalità ogni minimo particolare del disegno.

La volontà di garantire privacy e godibilità degli spazi a più nuclei familiari ha infatti spinto l’architetto a suddividere la grande villa in due unità indipendenti ma collegate fra loro, nel segno del comfort e della funzionalità, senza mai rinunciare all’eleganza e alla ricercatezza tipica del design alpino.

Il risultato è un progetto articolato che ha visto, fra l’altro, un importante intervento di riqualificazione energetica, resa possibile dalle moderne tecnologie che, senza snaturare il tradizionale aspetto estetico delle abitazioni ampezzane, assicura isolamento termico e un considerevole risparmio energetico.

Protagonisti, i materiali innovativi che l’architetto Piccin ha magistralmente impiegato, come i sistemi di domotica o le nanotecnologie, che richiedono un maggiore sforzo a livello creativo-ideativo per essere applicati, preservando il patrimonio artistico-paesaggistico culturale di questo territorio.

Sviluppata su tre livelli, questa dimora tipicamente ampezzana svela un interior design studiato per una casa da vivere 365 giorni l’anno, con gli amici, con la famiglia, con i figli. Colpisce l’attenzione con cui è stato progettato ogni ambiente, nella ricerca di uno stile unico e di complementi d’arredo insoliti.

Nell’area living prevale un carattere estroso, portando in scena dettagli di design che non sfuggono allo sguardo, giochi di colore e di forme, sullo sfondo di un pavimento in rovere “opera prima” piallato a mano, spazzolato con ferro e asciato, utilizzato per tutta l’abitazione, e boiserie in legno di abete spazzolato e piallato a mano.

È il caso della seduta Juliet di Poltrona Frau: in pelle di colore rosso, richiama il sinuoso lampadario in vetro soffiato di LU Murano e le stoviglie della cucina realizzata su misura, in cui domina il granito Imperial White, adottato per pavimento, top e alzata.

In salotto, invece, l’immancabile caminetto in Pietra di Castellavazzo con finitura anticata ripropone uno degli elementi più caratteristici della tradizione costruttiva alpina: non solo fonte di calore, ma fulcro della casa, luogo di ritrovo e di convivialità.

Un ulteriore, forte richiamo alla tipicità, arriva da tappeti e sgabelli in pelle di mucca e pelliccia, lampade in ferro battuto disegnate dall’architetto Piccin e realizzate da artigiani locali, e un tavolino in vetro sorretto da una scultura che ritrae un cervo, imprescindibile omaggio al bosco e alla fauna alpina.

Forte personalità e brio si respirano anche nelle camere da letto, rigorosamente diverse l’una dall’altra e tutte con bagno privato, ricavate al primo piano dell’edificio. Ogni stanza parla un linguaggio proprio, esprimendo gusti diversi ma affini e dando sfogo alla creatività.

Lo si evince dalla scelta dei tessuti e dei complementi d’arredo che arricchiscono rivestimenti in legno di abete spazzolato e piallato a mano, elemento peculiare della tradizione architettonica locale.

Mentre nei bagni è la pietra la regina indiscussa: colori e venature riscoprono la bellezza della natura, impreziosendo le pareti di docce e vasche idromassaggio con lastre di Onice Miele e di Onice Azul Macaubas dal forte impatto scenico, in abbinamento al prestigioso marmo Botticino levigato a mano e anticato, utilizzato per il top del lavello e il piatto doccia.

Il sottotetto, infine, è un open space essenziale e moderno, che traduce la capacità dell’architetto Piccin di sfruttare al massimo ogni spazio: dalla grande camera da letto con angolo relax, al bagno con doccia, rivestita da lastre di Onice Verde, e vasca in marmo Botticino levigato e anticato.

Le boiserie lasciano spazio alle travi del sottotetto e il mobilio riscopre la semplicità. L’ideale per un ambiente giovane e fresco, dedicato ai figli dove, ancora una volta, non manca però l’anima ampezzana.

di Gilda Cortellesi

Foto di Diego Gaspari Bandion

