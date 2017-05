Emmanuel Gallina per Poliform: le novità al Salone del Mobile 2017

Poliform al Salone del Mobile 2017

Sono tante e sofisticate le novità di Poliform presentate al Salone del Mobile 2017 con un interior stilisticamente coerente, seppur firmato a più mani da designer celebri come Emmanuel Gallina, Jean-Marie Massaud, Marcel Wanders, Rodolfo Dordoni e Carlo Colombo.

Un dialogo a più voci ma nel segno dell’armoniosità espressiva e dell’eleganza firmata Poliform.

Il designer Emmanuel Gallina interpreta il lifestyle di Poliform con il mood di una suite a 5 stelle, elegante e confortevole.

L’intervista con Emmanuel Gallina al Salone del Mobile 2017

La collezione di Emmanuel Gallina per Poliform

Il concept della collezione di Emmanuel Gallina per Poliform prende ispirazione dagli architetti francesi degli anni ’30 con una grande sensibilità per i materiali e per lo stile raffinato.

Una collezione completa con varie tipologie di prodotti, dalle sedute al tavolo pranzo fino ai tavolini ed il letto. Ed ecco nel dettaglio la collezione.

La collezione Jane di Emmanuel Gallina per Poliform

L’ispirazione per la collezione Jane nasce dalla volontà di ideare una collezione dalle dimensioni contenute che privilegiano l’idea di comfort e di intimità.

Il design gioca su linee sottili, dove dolci inclinazioni e curve donano un carattere dinamico all’oggetto.

Le finiture, metallo o legno per la struttura, conferiscono a tutti i complementi di arredo di questa linea un’identità classica e contemporanea allo stesso tempo.

La collezione Jane, con le sue linee accoglienti e avvolgenti, interpreta gli spazi dove l’eleganza si mette al servizio dello svago.

I tavolini Tridente

L’obiettivo di questa serie di tavolini è di esaltare il legno con una forma moderna insieme a una lavorazione tradizionale. Questi tavolini hanno top ed altezze di diverse misure in modo da rispondere a tutti i bisogni esistenti nel mondo del abitare. La forma caratteristica della struttura a “T” ne facilita l’inserimento nell’angolo di un divano ma possono vivere da soli creando un’atmosfera particolare quando dialogano tra di loro.

Lo scrittoio Mathieu

Mathieu è uno scrittoio dalla silhouette slanciata, dove la dolcezza delle curve del piano è in totale armonia con l’eleganza delle linee decise della struttura.

Il mix di materiali, cuoio, legno e metallo, è valorizzato dal loro stesso contrasto e da un design raffinato che non rinuncia alla funzionalità, grazie anche al cassetto che si cela nella struttura del piano con molta discrezione.

Una soluzione dal design raffinato che non rinuncia alla funzionalità grazie anche al cassetto che si cela con molta discrezione.

Il letto kelly

Sorretto da una struttura in legno dalle linee curve e delicate, il letto Kelly si distingue per il particolare rivestimento del perimetro della base e per il disegno sinuoso e avvolgente della testata.

La seduta Sophie

Dopo la celebre seduta Grace, ecco la sorella Sophie.

Con una silhouette elegante che ricalca il comfort sobrio di Grace, Sophie offre una seduta dalle proporzioni avvolgenti e dalle dimensioni generose. Il dettaglio del disegno del bracciolo sottolinea con delicatezza il concetto dell’accoglienza, in contrasto con le linee sottili della struttura.

