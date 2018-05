Le novità di Elica a Eurocucina 2018 – FTK

I nuovi prodotti di Elica a Eurocucina 2018

Elica – società multinazionale leader mondiale nel settore delle cappe da cucina – presenta, in anteprima per Eurocucina 2018 (Hall. 11, stand A12-A18), i nuovi prodotti sintesi perfetta della filosofia di innovazione e design che contraddistingue il marchio. Le novità Elica sono raccontate in un suggestivo spazio espositivo di 800 mq progettato dallo studio di architettura Labics.

L’innovativo stand Elica a Eurocucina è ispirato sull’idea di città, metafora del mondo Elica.



Le stanze del coinvolgente spazio Elica – Inspired Cooking, Silence, Lighting e ConnectAir – sono dedicate alla presentazione dei nuovi prodotti che saranno sul mercato, mentre la stanza Vision è dedicata all’interpretazione di Elica della cucina (cottura e aspirazione) del domani.