Eco News: le Start Up per la Sostenibilità Ambientale

Start up e imprese sociali che danno una nuova dignità al lavoro e ai consumi quotidiani, in un’ottica di assoluta sostenibilità ambientale.

Ecco i progetti più innovativi.

La lavagna in cartone

Si ispira alle forme e ai colori della natura, la lavagna di Dutch Design Brand, marchio olandese distribuito in Italia da Moroni Gomma.

In cartone riciclato, con stampa in sette diversi disegni, dimensioni 45x34x2,2 cm e pennarello nero incluso, è l’immancabile strumento per la lista della spesa o per appunti di ogni genere.

www.moronigomma.it

Il tappeto in sughero

Amorim Cork Ventures, incubatore d’impresa nel settore del sughero, presenta Sugo Cork Rugs®, primo prodotto della sua seconda startup, TD Cork-Tapetes Decorativos.

Si tratta di un tappeto in tessuto di sughero e fibre tessili portoghesi (lana e cotone), riciclate da produzioni industriali, in un’ampia gamma di modelli e colori, con proprietà di isolamento termico, acustico, anti-umidità e riduzione dei rischi di allergie.

www.sugocorkrugs.com

Nuova Normalità

Promosso da ECO-oh!, azienda che ricicla la plastica domestica con un’efficienza del 97%, alternativa sostenibile all’inceneritore, il progetto “The New Normal: Let’s recycle for life”, in scena

alla Triennale nella Design Week di Milano, è un invito ad esplorare il percorso dal consumo alla conversione virtuosa dei materiali plastici attraverso il riciclo, per trasformare oggetti domestici in plastica in pezzi di design in materiale riciclato al 100%.

www.eco-oh.com

Mangiare sano

L’idea è di Andrea Lippolis, ragazzo leccese che, con la sua start up Feat Food e coadiuvato dalla chef Mariasole Capodanno e da medici nutrizionisti, propone un servizio di consegna a domicilio di piatti salutari, preparati con ingredienti genuini.

Sul sito, e con consegna entro un’ora a casa o in ufficio, si può scegliere ogni giorno tra 4 menù (20 ricette diverse a settimana, dal lunedì al venerdì), con ricette vegane e per chi è intollerante al

glutine, al lattosio e per i diabetici.

www.featfood.it

Tessuti al femminile

Floating On è la collezione di tre pouf rivestiti in cotone tinta unita di Guri I Zi, impresa sociale e marchio che dà lavoro a 70 donne albanesi non integrate nel tessuto collettivo e con un alto tasso disoccupazione, che vivono a Guri I Zi, piccolo paese di montagna di 10.000 abitanti dediti alla pastorizia.

A mano, a telaio di legno e con il ricamo, il gruppo di donne realizza una linea di prodotti tessili per la casa.

www.guriizi.com

di Alessandra Valeri