Eco News: Nuovi Modi di Costruire e Vivere

Eco News: nuovi modi di costruire, di pensare e di vivere, all’insegna della sostenibilità ambientale e di una consapevolezza ecologica che pervade le abitudini quotidiane, ispirando anche l’arte.

L’ARENA GREEN

Integrato nel paesaggio e nel contesto urbanistico di Cagliari, il nuovo stadio del Cagliari Calcio si è aggiudicato l’EcoTechGreen Award per la categoria Iconic Landscape. Disegnato da Progetto CMR insieme alla società Sportium, riproduce le caratteristiche cromatiche e materiche del territorio in chiave green e accessibile alla popolazione.

LA PLASTICA FA STRADA

Frutto della collaborazione tra Kws, Wavin e Total, è stata inaugurata a Zwolle, in Olanda, la prima pista ciclabile al mondo realizzata con plastica riciclata. Concepita da Anne Koudtaal e Simon Jorritsma di Kws per durare tre volte in più rispetto a una comune pista, è dotata di sensori che ne monitorano le performance.

LA CASA CHE CAMBIA

Un modello di spazio abitativo leggero, modulare e prefabbricato, capace di aumentare la densità abitativa delle aree urbane attraverso estensioni volumetriche che si inseriscono con discrezione nel territorio: è “domani”, progetto vincitore del concorso Eco_luoghi 2018: case per un abitare sostenibile indetto dal Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.

Autonomo sul piano energetico, domani è stato realizzato utilizzando monoblocchi isolanti Alpac che integrano sistemi di ventilazione meccanica controllata per il costante ricambio dell’aria.

TERRA E RISO

25% di terra cruda; 40% di paglia di riso tranciata; 25% di lolla di riso e 10% di calce idraulica: sono gli ingredienti di Gaia, costruzione stampata in 3d tramite tecnologia Crane Wasp di Wasp utilizzando gli scarti provenienti dalla filiera produttiva del riso forniti da RiceHouse. Con un impatto ambientale quasi nullo e un costo dei materiali di 900 euro, Gaia è una costruzione bioclimatica, che non necessita di impianti di raffrescamento o riscaldamento.

SCARTI D’ARTE

Da oggetti di uso comune e scarti a opere d’arte: un processo d’elezione che dai primi del ’900 ha prodotto alcuni capisaldi della storia dell’arte, dall’orinatoio di Marcel Duchamp ai sacchi reinventati di Alberto Burri. Sono tra i protagonisti della mostra Re.Use. Scarti, oggetti, ecologia nell’arte contemporanea, in corso fino al 10 febbraio in tre sedi espositive di Treviso, città tradizionalmente green.

CAMPING GLAMOUR

Si chiamala nuova vacanza en plain air all’insegna del comfort, promossa in Italia da aziende come Crippaconcept , che progetta e realizza mobile home e tende safari che esprimono gusto estetico ed eccellenza italiana del fare. Studiate per durare decenni, smembrabili in componenti riciclabili al 100%, vantano la certificazione Biogreen per il pianale coibentato, le pareti isolate con sughero e il rivestimento in legno o fibrocemento ecologico.

ANIME GREEN

Partner dei Green Carpet Fashion Awards Italia 2018, che premiano i traguardi ambientali raggiunti da chi lavora nella moda, il Gruppo Aquafil, leader nella produzione di filo di nylon rigenerato Econyl®, ha realizzato insieme al produttore di moquette danese Ege il green carpet di oltre 1.700 metri quadri che ha fatto da cornice all’evento, in Piazza della Scala a Milano, successivamente recuperato per nuovi utilizzi.

di Anita Laporta

