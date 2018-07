Eco News: l’Importanza di Pensare in Chiave Sostenibile

Eco News: dal riciclo e riuso alla riqualificazione degli edifici pubblici e privati

La Giornata Mondiale dell’Ambiente, il 5 giugno scorso, ha ricordato a tutti l’importanza di pensare, progettare e fare in chiave ecosostenibile. Scopriamo tutte le novità design.

Riqualificare migliora il clima

Riqualificare l’edilizia per combattere l’inquinamento. Per rispondere a questo appello il gruppo Rockwool ha avviato una ricerca in collaborazione con il C40 Cities Climate Leadership Group, che prende in esame i livelli di inquinamento urbano indotti dalle emissioni di CO2 e valuta gli interventi di risanamento possibili.

Le scuole gemelle

La Scuola Monteverde di piazza Allende e la Scuola Bella di via Salvadori, note come le “scuole gemelle” di Aqui Terme, in provincia di Alessandria, sono i primi edifici in Italia con Certificazione di Sostenibilità Ambientale Nazionale ITACA. Si tratta di costruzioni passive a energia quasi zero, certificate in Classe Energetica A4, su progetto di GP Project con materiali forniti da Bigmat.

Il gioco del design

Nintendo Labo è il risultato dell’incontro tra Nintendo, marchio dell’intrattenimento interattivo, e Lago, brand di design italiano. Si tratta di un kit per assemblare forme di cartone create dai bambini e, con esse, giocare su schermo.

La Rete che fu

Di Fedon, la collezione Ecological Revolution: astucci a tema frutta (ananas e pera), in uno speciale elastan derivato dal riciclo del nylon proveniente da reti da pesca e da tessuti a fine vita.

Aria Pura in Teatro

Il Teatro Carignano di Torino diventa green grazie a Enerbrain, startup di servizi di efficientamento energetico, che ha affiancato, agli impianti di climatizzazione esistenti, un sistema di 14 sensori ambientali e 9 attuatori in grado di ridurre sprechi di calore, modulando in maniera costante la temperatura e la qualità dell’aria.

Il Futuro Prossimo

Presentato nel corso della Design Week milanese lo scorso aprile, Rubner Haus Spaceship, frutto della partnership tra Rubner Haus e l’Istituto Europeo di Design di Torino, è il modulo abitativo passivo in legno, realizzato con sistema Blockhaus. Le pareti laterali sono rivestite internamente da un orto verticale di verdure e micro-alghe edibili, fondamentali per rigenerare l’aria, assorbendo l’anidride carbonica prodotta dalla respirazione e producendo ossigeno; l’acqua viene raccolta dalla pioggia; il sistema di ventilazione è naturale. La struttura si autoalimenta interamente da energia solare rinnovabile.

Pittura Mangia Formaldeide

New Romance in Colors, di Novacolor, è il nome del nuovo concept di prodotti ecofriendly per pareti interne. Finiture decorative dagli effetti caldi e materici, tra cui CalceCruda e la sua versione spessorata, CalceCruda Intonachino, soluzioni mangia-formaldeide, capaci di rendere più salubre l’ambiente, mantenendo gli standard qualitativi.

di

Floriana Marrone

