Eco News: le Soluzioni Eco Più Audaci

Un pouf d’erba

Il Pouf in Erba Eco, firmato Anna Paghera, rievoca la sensazione di morbidezza e freschezza tipiche dell’erba appena tagliata. Realizzato con erba sintetica di ottima qualità, è un divertente elemento d’arredo sia per interni che per esterni. È lavabile con un semplice getto d’acqua e sapone neutro, rastrellando la superficie con le dita, per ravvivare l’erba e lasciandolo asciugare al sole.

Efficiente e silenziosa

Disegnata da Fabrizio Crisà per Elica, Bio è una cappa sia a parete che a isola ed è componibile attraverso l’ausilio di mensole che rendono il modello completamente integrato con il progetto

cucina. È dotata di un supporto per tablet/smartphone, di due prese di ricarica USB e di Sensor Technology, che consente di aspirare in automatico la quantità di vapori ottimale.

Tra le caratteristiche green, oltre alla riduzione dei consumi nella fase di aspirazione, anche quella dei decibel, che ne fa un prodotto particolarmente silenzioso.

Nature Oriented

Un’idea originale ed ecofriendly per arredare un ambiente informale è More Plus Desk Licheni, la scrivania in cartone della Ecodesign Collection di Lessmore, disegnata da Giorgio Caporaso. Ecologica e realizzata artigianalmente a mano, ha una struttura in cartone, con finiture in legno laccato bianco, su cui, sostenuto da perni in acciaio, poggia un piano in vetro trasparente che lascia a vista il sottopiano con licheni scandinavi. In dimensioni 180x70x H 75 cm, è abbinata in foto alla seduta Twist, sempre in cartone.

A misura di Bambino

Il “pannello felice” disegnato da Roberta Galantino, del brand Cocò&Design, specializzato in arredi bio per l’infanzia, è impilabile, in multistrato di pioppo, privo di formaldeide, con vernici eco e colla di soia. Nella linea CasaCocò, la poltroncina-libreria Bice, in foto, ma anche culla, lettino, scrivania, armadio e cubi contenitori in 4 colori pastello; nella linea DolceCocò, complementi di arredo in tessuti morbidi e rigorosamente naturali, i pouf Nuvolana.

Un tessuto dal cuore in legno

Green è la prima collezione di biancheria da letto e da bagno di Caleffi interamente realizzata in TENCEL®, una fibra che proviene direttamente dal cuore del legno, pura cellulosa 100% biodegradabile. Le caratteristiche di questi tessuti sono ottima resistenza, buona traspirabilità e straordinaria capacità di assorbimento dell’umidità che assicura anche la riduzione della crescita dei batteri e, quindi, la massima igiene.

Soluzione di continuità

Una interessante variazione della forma del lino che, grazie ad una sofisticata tecnologia, si trasforma in un prodotto rigido. Le scanalature che percorrono lo schienale e la seduta della sedia Field, disegnata da Philippe Nigro per Saintluc, evocano paesaggi agricoli e terreni arati. Una soluzione che coniuga comfort e design, con schienale e seduta in continuità, ottenuti da un’unica scocca.

