Disegna la tua casa a Cersaie 2019 con Case Design Stili

Partecipa a “Cersaie disegna la tua casa”: il nostro Architetto sarà a disposizione giovedì 26 e venerdì 27 settembre a Bologna Fiere per fornire una consulenza gratuita agli utenti

La nostra testata Case Design Stili avrà un suo spazio all’interno dell’Agorà dei Media – Centro Servizi, e un proprio Architetto per offrire una consulenza gratuita ai visitatori privati che vogliano usufruire di utili suggerimenti progettuali sulla propria abitazione

“Cersaie disegna la tua casa” continua, anche in questa edizione, nel suo intento di avvicinare l’evento fieristico al consumatore finale. I giorni di giovedì 26 e venerdì 27 settembre saranno infatti dedicati proprio ai privati che visiteranno i padiglioni, alla ricerca delle ultime novità nel settore dell’arredo bagno e della ceramica e che intendano ristrutturare la propria casa o acquisirne una nuova.

Anche per questa edizione si segnala la partecipazione di alcune aziende che espongono in fiera e che mettono a disposizione i propri esperti per offrire consulenze qualificate sulle novità dei prodotti esposti e indicazioni sui rivenditori più vicini alla zona del cliente.

Come partecipare a Cersaie disegna la tua casa

Case Design Stili rinnova la sua partecipazione all’iniziativa “Cersaie disegna la tua casa”, il 26 e 27 settembre, mettendo a disposizione dei partecipanti, previa registrazione, un proprio architetto per consulenze di progetto.

Per ottenere l’ingresso gratuito in fiera, occorre registrarsi e inserire tutti i dati richiesti, per ricevere il biglietto omaggio al proprio indirizzo di posta elettronica.

Una volta arrivati in fiera, i visitatori avranno a disposizione un sistema di comunicazione dedicato che li agevolerà a raggiungere gli stand degli espositori e quello della nostra testata, Case Design Stili, ubicato nell’Agorà dei Media, localizzato nel Centro Servizi.

Si consiglia di arrivare in fiera muniti di una piantina o di fotografie degli ambienti da ristrutturare della propria casa: in questo modo sarà più facile ricevere una consulenza specifica da parte dell’architetto messo a disposizione dalla rivista presso lo stand.

Come prenotarsi

Per prenotare la consulenza in fiera dell’architetto di Case Design Stili si può inviare un’email all’indirizzo [email protected] con richiesta di appuntamento, allegando planimetria o foto, ponendo quesiti e dubbi; segnalando la propria disponibilità e indicando nel dettaglio: nome, cognome, email e numero di cellulare per essere ricontattati. Ogni appuntamento avrà la durata di circa 40 minuti.

Promemoria

Giorni e orari: giovedì 26 settembre dalle 9,00 alle 19,00 e venerdì 27 dalle 9,00 alle 18,00

Dove: In Fiera, all’interno dell’Agorà dei Media, nello stand della rivista Case Design Stili localizzato nel Centro Servizi.

Cosa portare: piantina o foto stampate della tua abitazione, a colori o in bianco e nero. Per chiarirsi le idee e ottimizzare il tempo a disposizione meglio scrivere le domande.

Durata dell’incontro: 30/40 minuti

Come fissare un’appuntamento: scrivere a: [email protected]

Nessun contenuto correlato.