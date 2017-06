Design Svedese: le Radici Dello Stile

Design Svedese: i trend

È il padre di tutti i design, quello svedese, che nella settimana del design ha trasferito a Milano, con Swedish Design Goes Milan, quindici marchi selezionati, con oggetti inediti sul mercato di forte carica creativa e sperimentale, sul tema di un design onesto, che rispetta l’uomo e l’ambiente.

Oggetti nati per durare nel tempo, secondo una tendenza tipicamente svedese diventata un modello e uno stile di vita, con l’utilizzo di materie prime a km zero o materiali riciclati e una approfondita ricerca sulla funzionalità di ogni prodotto.

Design Svedese: tutte le ultime novità

Il design ludico di Louise Hederström per un appendiabiti non convenzionale, in massello di legno con base in acciaio laccato.

daviddesign.se

In massello di rovere e rattan, la madia fa parte di una collezione completa di arredi per la zona giorno che si richiama alla tradizione del design scandinavo, riletto in chiave più contemporanea, ma anche alle icone degli anni Venti, con un’attenta cura dei dettagli.

www.hansk.se

Monika Mulder ha disegnato la sospensione Mobil strutturandola in quattro parti uguali collegate tra loro, che tracciano un motivo grafico nello spazio. In ottone e vetro.

www.pholc.se

Blob è il sistema di divani modulari disegnato da Helene Tiedemann che si presta alle più diverse configurazioni, anche in colori differenti.

Ha una struttura in legno, con imbottitura di schiuma ad alta resilienza e fibra di poliestere.

www.ihreborn.com