Design Francese: l’Art De Vivre

Speciale sul Design Francese

Quaranta icone del design francese, in un allestimento dello stilista Jean-Charles de Castelbajac, per la mostra No Taste for Bad Taste (lefrenchdesign.org), che si è svolta al Palazzo delle Stelline, a Milano, prima tappa di un tour di quattro anni in 20 paesi.

Nel design francese non c’è spazio per il cattivo gusto, recita il titolo della mostra organizzata in dieci tende, ognuna delle quali simboleggia i dieci valori del design francese individuati dal comitato internazionale che ha selezionato gli oggetti: art de vivre, eleganza e lusso, apertura culturale, tradizione, savoir faire, audacia, panache (fantasia e originalità), innovazione, equilibrio, e creatività.

La creatività del design francese

La poltrona Ben Hur porta la firma di Jean Paul Gaultier, che ama stravolgere le convenzioni e reinterpretare il classico con spirito giocoso.

www.roche-bobois.com

Erwan e Ronan Bouroullec l’hanno disegnata in una forma classica tradotta in materiali innovativi, come il tessuto in maglia a rete estremamente resistente che avvolge la struttura in tubolare d’acciaio.

www.vitra.com

Progettata da Patrick Jouin, una lampada biomorfica, ispirata ai movimenti delle articolazioni del corpo umano. Ruota a 360° sulla base e la testa si muove in tutte le direzioni.

www.koslighting.eu

Jean-Michel Wilmotte l’ha disegnata nel 1986 ma la sua eleganza e l’equilibrio delle linee non tradiscono gli anni.

www.fermob.com

Design di R.& E. Bouroullec, Ploum è un nido di puro comfort con imbottitura in schiuma ultraflessibile, che accoglie il corpo per riprendere poi la sua forma originale.

www.ligne-roset.com