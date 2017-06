Design Belga: le Nuove Frontiere del Design

Design Belga: tutte le ultime novità

All’interno di Belgium is Design (belgiumisdesign.be), l’evento della Design Week milanese dedicato al design belga, Belgitude è il risultato della collaborazione tra dieci designer e altrettante

aziende.

Un reciproco scambio e trasmissione di informazioni avendo a disposizione sei mesi di tempo per materializzare l’oggetto progettato: un arco solitamente breve ma che ha confermato la

capacità di questo Paese di rendere possibile l’impossibile e l’abilità delle aziende, si tratti di artigianato, di lavoro specializzato, arte o tecnologie emergenti, di produrre progetti durevoli.

Ecco una selezione dei progetti più innovativi:

Un tavolino con una base in terracotta lavorata al tornio, perché è la materia a guidare la forma, quella di un tornado. Un oggetto distribuito dal museo della ceramica e centro di ricerca Keramis.

www.nicolasbovesse.com; www.keramis.be

In acciaio, alluminio e vetro zigrinato traslucido, un sistema di stoccaggio modulare che rivela colore e sagoma degli oggetti al suo interno.

www.julienrenaultobjects.com; www.kewlox.eu

Uno sgabello in legno di frassino rifinito a mano, dalle linee semplici ed eleganti, con una seduta ispirata alle curve della pala di una pagaia.

www.benoitdeneufbourg.com; www.cruso.com

Per cambiare le abitudini percettive e decontestualizzare gli archetipi quotidiani: tre sedie colate in bronzo e saldate insieme, in un’edizione limitata a tre esemplari.

www.atelierlachaertdhanis.com; www.artcasting.be