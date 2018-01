Design a Tutto Colore: lo Spettacolo delle Forme

Ispirati dalla natura, dalla tecnologia o dalla musica, oggetti di design che regalano suggestioni ed emozioni agli ambienti.

Tutti gli oggetti più innovativi che rappresentano le tendenze design.

Design a tutto colore

Boris Klimek con Lollipop di Lasvit ha sperimentato la tecnica del vetro frantumato.

Create a partire da lastre di vetro amorfe, con l’aggiunta di un supporto in metallo e di una sorgente luminosa, le lampade a sospensione ricordano i lecca-lecca.

Phillips Stools di Sollos è uno sgabello in legno, acciaio e rame.

È una reinterpretazione del classico sgabello da pianoforte, ma utilizzato come seduta tradizionale.

Rievoca il fascino delle sedute da campo dei lodge africani, la poltroncina Telo Lounge, realizzata da cappellini secondo un concept modulare pensato per aggregarla in configurazioni circolari o semicircolari. Design di Sebastian Herkner.

Adele c punta ancora una volta sui giovani designer.

Come Selene Tunesi, che ha disegnato blu, un divano dotato di snodo dello schienale che consente di aumentare la dimensione della seduta. Realizzato in pelle plissée a concia vegetale e senza l’utilizzo di sali di cromo.

Con una leggera pressione sul cono VITA di Bugatti spreme gli agrumi alla velocità di 90-95 rotazioni al minuto e, con un click sul pulsante di apertura, può ruotare di 60° permettendo al succo di essere versato nella caraffa in vetro soffiato temperato.

È disponibile in bianco, crema, giallo, arancione, rosso, lilla, verde mela, nero e cromato. Da 165 euro.

Struttura in legno minimal, ridotta rispetto ai volumi dell’imbottitura della seduta e dello schienale. Essenziale è il tratto stilistico del designer Sergio Rodrigues, che ha progettato la

poltrona Stella per Linbrasil.

Di sicuro è un oggetto di design ma senza tradire la sua vocazione. La lavatrice W8543LO di Gorenje lava in fretta, in modo ecologico ed è silenziosa.

Combina in modo ottimale temperatura, quantità d’acqua, durata e velocità di centrifuga.

Dal sodalizio tra Gufram e Michael Young è nata Roxanne, una poltrona che conferma lo spirito pop iconico dello storico brand.

Il nome si ispira alla canzone del gruppo The Police.

di

Floriana Morrone

Nessun contenuto correlato.