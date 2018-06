Dalla Biancheria da Letto al Materasso tutte le Novità per un Sano Riposo

Tutte le novità per la camera da letto e la biancheria da letto

Con l’arrivo dell’estate il letto si alleggerisce. Insieme all’abbigliamento invernale, con il cambio di stagione vanno in vacanza le coperte e nella camera da letto torna protagonista il tessuto in cotone o lino.

Le collezioni proposte quest’anno sono tante e consentono ampia scelta: dalle lenzuola che trasformano il letto in un dipinto impreziosito da colori e decorazioni finemente realizzate da mani d’artista, alle fantasie in cui campeggiano fiori di glicine e di mandorlo che si aprono dolcemente in una delicatissima fioritura. E se per la biancheria la partita importante si gioca sulla palette di colori, al materasso, invece, sono richieste soluzioni sempre più performanti.

L’efficienza ergonomica fa la differenza in un panorama di prodotti tecnologicamente sempre più evoluti. Al materasso si richiede di essere fresco e asciutto, di offrire un sostegno al corpo in modo differenziato e di soddisfare ospiti di peso differente, senza modificare l’efficienza delle prestazioni. Oltre ad essere antiacaro, anallergico, antistress, antistatico, inodore, termoregolatore. Tutte richieste pienamente soddisfatte dal mercato. Provare per credere.

Le novità per la biancheria da letto

Da Fazzini, la collezione primavera-estate, con le stampe fiorite che suggeriscono atmosfere bucoliche e le intramontabili rigature che richiamano l’allegria della vita in campagna: completo lenzuola e quilt Tormaline con il Cuscino Soffio, le federe Saba, il copriletto Youth, il tappeto Hemp.

La giungla metropolitana, resa attraverso la proposta di stampe che riproducono elementi di street art, graffiti urbani e manifesti strappati dai muri della grande città, o l’elemento naturale dei fiori che crescono spontanei nelle vie della metropoli vengono reinterpretati con effetto shocking fluo. L’idea è di Diesel Living Home Linen con Mirabello Carrara.

Il piumino D800 Mid Seasons di Daunenstep ha l’imbottitura 100% piumino; il tessuto di rivestimento è in puro cotone Batista antibatterico. In abbinamento, il cuscino Perla Piuma, composto da due falde di piumetta trapuntate, accoppiabili o removibili, per poter personalizzare l’altezza del cuscino in base alle proprie esigenze, e il coprimaterasso Nuvola, con imbottitura 20% piumino e 80% piumetta, in tessuto 100% morbido cotone.

Dal vinaccia alla carta da zucchero, dall’ocra al tortora, dallo zucca al sabbia, i colori della collezione di Telerie Spadari Milano offrono palette di colori caldi e accoglienti, combinati in maniera moderna e originale con l’ampia varietà di tessuti disponibili: cotone, lino, seta e un assortimento d’eccellenza per il Liberty, il tessuto versatile e coloratissimo con cui realizzare pigiami o camicie o impreziosire i bordi di lenzuola o asciugamani.

La collezione Twinset Casa di Somma by Gruppo Gabel spazia da cromie pastello a tocchi di colore più vivaci. Il madapolam di puro cotone viene utilizzato per i disegni più giocosi, il percalle 80 fili al cmq per stampe con effetto perlato e costruzioni di prodotto articolate e, infine, il raso 120 fili al cmq per i prodotti e i disegni più raffinati.

