Dafne, l’arredo bagno moderno firmato Arcom

Dafne è la nuova collezione di Arcom pensata per ambienti bagno moderni, dove il design essenziale è valorizzato dalle finiture e dalle geometrie degli arredi.

L’ampia modularità e la molteplicità delle finiture fanno di Dafne un modello adatto per arredare sia gli spazi più grandi che quelli più contenuti, senza rinunciare al design.

L’anta in legno con taglio a 45° assolve la funzione di maniglia, con una presa pratica e discreta, e valorizza la matericità di finiture ed essenze. Nella versione in Noce, il colore nero del bordo sottolinea la cura del dettaglio.

Per chi ama lo stile naturale, le venature verticali del Noce sono la scelta ideale perché scaldano lo spazio e anche il design. La finitura legno può essere utilizzata anche su pannelli di maggiori dimensioni, pensati per rivestire la parete.

Oltre alla finitura Noce, Dafne è disponibile in 50 finiture laccate, che esaltano le geometrie degli arredi e il minimalismo della maniglia a gola. I colori pieni, chiari e neutri o intensi e decisi, valorizzano il design essenziale di questo modello.

Nell’ambiente bagno il contenimento è importante. Pensili, basi portalavabo sospese, basi sospese e sospese a giorno sono proposti in un’ampia modularità, che permette di scegliere tra diverse altezze e profondità, per soddisfare tutte le esigenze.

Per quanto riguarda la componibilità, Dafne non ha limiti. Le basi possono essere abbinate a piani top in gres, legno o resina, oppure alle nuove mensole Moov, in dimensioni e finiture diverse, un sistema flessibile di elementi pensato per il bagno che cambia ogni giorno: grazie ai ganci posti sul retro, le mensole si possono riposizionare in qualsiasi momento a seconda delle necessità, creando configurazioni sempre nuove.

Per personalizzare ulteriormente l’arredo bagno, al modello Dafne si possono abbinare oltre 70 specchiere, rettangolari, tonde o sagomate, e 50 lavabi, integrati o in appoggio in diversi materiali, oltre a tutti i complementi presenti nel catalogo del marchio: panchette, tavolini, pouf, lampade, tappeti, carte da parati con finiture coordinate all’arredo.

Le docce completano la stanza da bagno, con piatti doccia tutti abbinabili ai piani top del mobile bagno, mentre i profili possono essere laccati nei 50 colori delle basi.

Dafne dunque non è solo un modello, ma è un vero e proprio sistema studiato per creare un arredo bagno bello, pratico e personalizzato come mai visto prima.

