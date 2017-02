La Credenza Moderna: Mobili senza Tempo dallo Stile Attuale

La credenza moderna: spazio a nuovi mobili con geometrie e décor per contenere, organizzare ed esibire. Materiali pregiati e lavorazioni artigianali per esaltare il progetto.

Rielaborati artigianalmente, mobili vintage degli anni Cinquanta e Sessanta tornano a nuova vita nella collezione Back to the Future di Studio Dimore Collection, store milanese di riferimento per il design vintage e contemporaneo di Stefano Del Corona e Giuseppe Di Salvo. Lo conferma il cassettone in palissandro con décor geometrico realizzato in lacca bianca e nera.

Nuova variante alta con allestimento bar per la credenza della collezione Moore firmata da Roberto Lazzeroni per Giorgetti, ora disponibile anche in noce canaletto oltre che in radica di madrona. La ripartizione interna degli spazi è in acero e la completa il top in marmo calacatta.

Di Alf Da Frè, la credenza Musa, disegnata da Marelli & Molteni Architetti, si distingue per la scocca dalle forme arrotondate, per il taglio inclinato delle ante che integrano la maniglia e per le gambe sottili in metallo verniciato. è disponibile anche in versione madia e vetrina.

Le dimensioni importanti esaltano la realizzazione artigianale e il pregio dei materiali impiegati per la costruzione del contenitore SC16 di eDe Padova, in rovere naturale con nodi, rovere

fossile e noce canaletto.

Struttura in legno rivestita in radica Venice con finitura lucida, per il mobile contenitore V021 di Aston Martin, dotato di due ante e tre cassetti rivestiti in pelle Skin sand.

Lo sostengono i piedini in metallo nero con finitura lucida.

Tagli asimmetrici, esaltati dalla lavorazione a righe concave e dal diverso orientamento delle venature, sono, insieme alle ricercate geometrie, il segno distintivo del mobile Zero.16 di Devina Nais, arredo dal mood contemporaneo concepito per inserirsi con disinvoltura in qualsiasi ambiente della casa. La laccatura a poro aperto esalta il calore del legno massello.

Con una gamma di prodotti che, in occasione dei quaranta anni di attività include, oltre a divani e sedute, anche mobili contenitori, tavoli e accessori, Ditre Italia presenta la madia Club, a

firma di Spessotto e Agnoletto, in pannelli di particelle di legno ed Mdf laccato nero, con ripiani interni in cristallo.

