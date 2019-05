Corà Parquet festeggia 100 anni

Milano Design Forest è l’installazione con la quale Corà Parquet ha festeggiato al Fuorisalone di Milano i suoi cento anni di attività. Obiettivo, nelle parole di Ettore Corà, “celebrare la cultura del legno, mantenere questo contatto ormai quinquennale con il mondo del design e dei progettisti ed essere presenti in questo contesto di cultura e di design internazionale”.

Corà è sinonimo di legno, cultura dei materiali lignei, importati da tutto il mondo e distribuiti in Italia e in Europa. Come Forever 1919, che omaggia l’anno di nascita dell’azienda con una soluzione di pregio, per dimensioni, artigianalità della lavorazione ed espressività del materiale, o il parquet Wave in versione corallo, colore Pantone dell’anno.

Impreziosita dai disegni estemporanei del celebre illustratore Victor Togliani, l’installazione in via Montenapoleone ha incuriosito addetti ai lavori e semplici passanti con una giocosa foresta urbana, irresistibile scenografia per selfie e istantanee che hanno consentito al pubblico di interagire attraverso l’hashtag #cora100.