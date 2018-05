La rivoluzionaria Cooking Experience Firmata Elica Cappe

Innovazione, design e connettività, per una vera rivoluzione della cooking experience. Tutte le novità di Elica a Eurocucina 2018.

Elica – società multinazionale leader mondiale nel settore delle cappe da cucina – interpreta la nuova esperienza di cucinare con prodotti che rappresentano una sintesi perfetta della filosofia di innovazione e design del brand.

Ad Eurocucina 2018 FTK, l’innovativo stand di Elica era ispirato all’idea di città, metafora del mondo Elica. Uno spazio articolato, aperto e continuo in cui una serie di edifici costituiscono le stanze, spazi interni, metafora della casa e dello spazio domestico in cui i prodotti Elica trovano la loro collocazione ideale.

Guarda nel video le novità di Elica a Eurocucina 2018

Le novità di Elica a Eurocucina 2018 – FTK

Le stanze del coinvolgente spazio Elica – Inspired Cooking, Silence, Lighting e ConnectAir – sono state dedicate alla presentazione dei nuovi prodotti mentre la stanza Vision è stata dedicata all’interpretazione di Elica della cucina (cottura e aspirazione) del domani.

La linea NikolaTesla

Protagonista assoluto tra le novità 2018 di Elica, la nuova linea di prodotti NikolaTesla. Innovativi piani aspiranti creati per rivoluzionare l’esperienza quotidiana e capovolgere il punto di vista sulla cucina. Induzione ed aspirazione si combinano in un unico prodotto dove la ricerca dell’equilibrio e la cura estrema dei dettagli, unite a funzionalità innovative e performance uniche, rappresentano la massima espressione di tecnologia e design.

A Eurocucina, Elica ha presentato in anteprima NikolaTesla Chef, l’assistente virtuale pensato per semplificare l’esperienza in cucina e creare piatti sempre perfetti. Selezionando dal pratico display del piano la ricetta che si desidera preparare, il Sensor Chef aiuta le persone passo per passo impostando e tenendo monitorata la potenza di cottura così da ottenere un’eccellente preparazione. Il sistema inoltre avvisa l’utente quando è necessaria una sua partecipazione attiva durante la cottura lasciandolo, nel resto del tempo, libero di dedicarsi ad altre attività in casa.

Una vera novità che ci aiuta in cucina.

La linea di cappe Haiku

Il nuovo sistema di cappe aspiranti della linea Haiku, nasce dalla volontà di semplificare e rendere pura la forma, liberandola da elementi superflui ma arricchendola al contempo di contenuti diversi in armonia tra loro. In soli 32 cm di profondità sono racchiusi tutti i concetti che fanno di Haiku una cappa estremamente innovativa per la categoria.

Il corpo e il camino sono perfettamente in linea senza alcuna discontinuità, creando un perimetro unico che delinea l’intero prodotto.

Lullaby di Elica

Lighting racconta il nuovo progetto di architettura, materia e luce che diventano protagonisti della cucina grazie a Lullaby, la cappa ceiling di Elica che unisce differenti funzionalità offrendo punti di vista nuovi e dando vita a situazioni inedite in cui sentirsi piacevolmente immersi in un ambiente accogliente.

La luce rappresenta l’elemento fondamentale di Lullaby: la sua diffusione uniforme e ben calibrata crea atmosfere dalle forti emozioni rese uniche dalla possibilità di modularne l’intensità e di sceglierne la corretta tonalità del bianco. Attraverso una inedita linea di lampade, sarà possibile creare un’atmosfera unica in armonia con tutto l’ambiente cucina e living.

