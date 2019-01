Come eliminare la puzza di fumo dalla casa e dai vestiti? Scopri questi rimedi naturali!

Eliminare la puzza di fumo può risultare facile se si adottano dei rimedi naturali. Scopriamo insieme come fare!

A volte per togliere la puzza di fumo dalla casa non basta aprire porte e finestre, con il tempo l’odore forte si impregna alle mura e ai tessuti ed è difficile farlo andare via. Esistono però dei rimedi naturali che vi aiuteranno a sbarazzarvene. Scopriamo come eliminare la puzza di fumo in casa.

Eliminare la puzza di fumo: Bicarbonato

Il bicarbonato è tra il re delle pulizie in casa, anche per sconfiggere i cattivi odori è un ottimo alleato. Basterà versare del bicarbonato sui tessuti maleodoranti, come fodere dei divani, cucini, tende o tappeti e spazzolare con forza. Una passata di aspirapolvere ripulirà ogni residuo e vi restituirà tessuti come nuovi.

Eliminare la puzza di fumo: Olio 31

L’olio è 31 è utile per infinità di cose ma in questo caso bastano poche gocce in un pentolino con dell’acqua per dare una nuova freschezza all’ambiente. Profuma l’aria, gli armadi e qualsiasi cosa abbia bisogno di una boccata di aria fresca.

Eliminare la puzza di fumo: Zucchero

Dove poter prendere un profumo naturale? Dallo zucchero! Mettete dello zucchero in un piatto e bruciatelo il suo profumo farà sparire il cattivo odore di fumo.

Eliminare la puzza di fumo: Bucce di arancia e limone

Se bruciate le bucce di arance o dei limoni secchi il cattivo odore verrà assorbito e la puzza di fumo abbandonerà casa vostra.

Eliminare la puzza di fumo: Carbone

Un vecchio rimedio della nonna è quello di posizionare in punti strategici della casa contenitori con del carbone di legna, perché il carbone assorbe il fumo e altri eventuali odori fastidiosi.

Eliminare la puzza di fumo: Sacchettini profumati alla lavanda

Se avete degli scampoli di stoffa avanzati saranno perfetti per lo scopo. Tagliate dei rettangoli piegateli a metà e cucite i lati in modo che non si aprano facilmente. Si andrà a creare quindi un sacchetto pronto per essere riempito con la lavanda profumata. Potrai così profumare i tuoi armadi e i vestiti o fare pot pourri per la casa. Leggi qui come fare: Un tocco di Provenza in casa tua con i sacchetti profumati alla lavanda. Ecco come farli!

