Come arredare la camera da letto con le lucine? 7 idee da copiare!

Fuori dal clima natalizio le lucine che di norma si usano per gli addobbi, hanno assunto una nuova funzione nell’home decor. Come decorare la camera da letto con le lucine?

Come decorare la camera da letto con le lucine?

Adattabile ad ogni periodo dell’anno, le lucine sono diventate un trend in casa, usate per decorare la casa e per creare atmosfere e personali come la camera da letto. Aiutano a dare alla stanza un tocco di romanticismo, armonia e calore soffuso. Vediamo come poter decorare la camera da letto con le lucine.

Luci sulla testiera del letto

Tra le varie proposte c’è quella di posizionare le luci intorno alla testiera del letto, che siano in legno o in ferro battuto daranno tutto un altro aspetto alla vostra camera. Questo è anche un modo per abbellire e rimodernare una vecchia testiera, malandata, rovinata o semplicemente fuori moda che potrà tornare a brillare.

Luce natura e qualcosa in più

Una bella finestra potrà trasformarsi in un quadro con una serie di luci tutte intorno o lampadine, incorniciando così la magia del mondo esterno che si affaccia nella vostra camera. Un modo per implementare la luce naturale che viene da fuori.

Luci e polaroid

Se siete manti dei ricordi e delle fotografie, un’idea è quella di creare un murales di polaroid e luci su una parete della vostra camera. Un piccolo portale luminoso che vi riporterà ai momenti felici del passato.

Semplice ma d’effetto

La semplicità non è mai da sottovalutare e grande effetto sarà anche una semplice catenella di luci o lampadine da appendere su una parete o sopra il letto per creare atmosfera.

Una cascata di luci

Per un effetto ancora più magico potete disporre le vostre luci in più file fino a creare una cascata luminosa, che gli spiriti più artistici potranno abbellire con disegni, composizioni o decori.

Scritte luminose

Le luci possono essere anche portatrici di messaggi, per esempio si potrebbero usare per creare scritte o frasi intere. Bastano chiodi e nastri adesivi per dare forma ai vostri pensieri.

Un letto da favola

Se invece volete ricreare una vera e propria magia degna di una favola allora disponete una cascata di luci sul letto a baldacchino, sopra a tendaggi leggeri e trasparenti. Creerete un mondo dai toni fiabeschi dove potervi rifugiare!

di

Marida Muscianese