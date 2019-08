Cinquant’anni di Varaschin

Venerdì 19 luglio nella sede dell’azienda a Vittorio Veneto, il marchio Varaschin festeggia i suoi primi 50 anni di attività

Venerdì 19 luglio 2019 Varaschin, marchio dell’arredamento outdoor di qualità, festeggia i suoi primi cinquant’anni, un traguardo importante, per onorare adeguatamente il quale ha organizzato un grande evento che vede la partecipazione di oltre cinquecento invitati. Reduce dalla partecipazione a maggio al prestigioso Hospitalty Design Expo di Las Vegas, il brand di Vittorio Veneto, celebra il suo quinto decennio di attività.

Fondata nel 1969 dai fratelli Ugo e Pietro Varaschin, l’azienda ha esordito con prodotti per interni ed esterni in midollino e rattan, estendendo negli anni successivi l’offerta a prodotti in fibre sintetiche. Qualche tempo fa la scelta strategica di dedicarsi unicamente alle proposte outdoor, sviluppando una gamma in cui le realizzazioni a intreccio convivono con altre a base di materiali di ultima generazione. Tutto questo coniugando ergonomia, ricerca stilistica, qualità artigianale e grande attenzione per gli aspetti tecnici, in accordo con la vision che recita “Stimoliamo le persone a vivere in un contesto outdoor che sia il più possibile in simbiosi con la natura e che assicuri un elevato livello di comfort, di benessere e di convivialità. Offriamo un nuovo stile di vita” e con il nuovo payoff “Outdoor therapy”.

Numeri e mercati parlano di un brand solido e vocato all’internazionalità. Un terzo del fatturato di Varaschin, che complessivamente quest’anno dovrebbe raggiungere i 15 milioni di Euro (gli oltre 13 milioni del 2018 rappresentavano già un raddoppio del fatturato conseguito in soli 4 anni), proviene dalla penisola mentre il resto, circa due terzi, dall’estero (70 Paesi), soprattutto dall’Europa, con un aumento progressivo di quote targate USA, Australia, Messico e Medio Oriente.

Oggi l’azienda vive una fase di ulteriore consolidamento e il passaggio generazionale con l’ingresso delle figlie di Ugo, Verena, Romina e Vally, ferme restando la presidenza di Pietro Varaschin, condivisa con la cognata Giancarla Antognazzi, e la direzione operativa di Stefano Giust, autore tra l’altro del volume “Strategie di successo per rilanciare l’azienda. Il caso Varaschin S.p.A.”, pubblicato quest’anno, in voluta concomitanza con la celebrazione del cinquantesimo.

