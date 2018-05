Le novità di Cesar ad Eurocucina 2018

Il nuovo progetto di Cesar, design by Garcia Cumini, presentato in occasione di Eurocucina 2018, si caratterizza da una struttura composta da tre elementi ben distinti ma che dialogano tra loro: Williamsburg, The 50’s e Intarsio.

Una cucina innovativa e completa i cui componenti vivono in perfetta sintonia, con una loro unicità e individualità, consentendo loro di vivere singolarmente senza privarsi della funzione primaria.