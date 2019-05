Case Design Stili: il numero di maggio/giugno 2019

È in edicola il nuovo numero di Case Design Stili, il magazine dedicato all’home design che promuove la cultura del progetto e si conferma contenitore interattivo di gusto e di tendenze.

Nel numero di maggio/giugno 2019:

Eleganza unica a Roma

Sul colle del Gianicolo, uno dei più panoramici della Capitale, l’architetto Angelo Luigi Tartaglia ha riprogettato un villino Art Nouveau su tre piani, suddiviso in tre diverse unità abitative, trasformandolo in una unica residenza. Dopo una prima fase di restauro e risanamento conservativo della struttura, l’architetto si è dedicato alla ridefinizione del layout degli spazi interni, con una sala home theater e palestra al piano seminterrato; una zona giorno al piano rialzato e una zona notte al primo piano, collegati da una nuova scala in acciaio e cristallo e impostati sul fil rouge del design contemporaneo.

(di Floriana Morrone – foto di Gianni Franchellucci)

Rigore e calore

Secondo l’architetta Anna Iuliano, una casa deve esprimere sempre una magia. Un concetto cui ha tenuto fede anche nel restyling di un appartamento in Romagna, divenuto uno spazio estremamente articolato, fatto di tagli e variazioni di quota, il cui leit motiv è il colore bianco, anima della casa. Librerie, boiserie, armadi, porte: tutto è stato disegnato dall’architetta, all’insegna di un minimalismo stilistico esaltato dal legno di rovere naturale.

(di Floriana Morrone – foto di Luca Brunelli)

A due passi dall’Atlantico

A Nantucket, la pittoresca isola da cui un tempo partivano le baleniere, Andrew Kotchen ha firmato il progetto di una importante e articolata dimora che coniuga design moderno e architettura tradizionale. Inserito in un contesto panoramico e paesaggistico di eccezione, il complesso si compone della villa padronale e degli annessi destinati a studio dei proprietari e a guest house, volumi architettonici perfettamente in armonia con il contesto ambientale e finalizzati, da un punto di vista impiantistico, al risparmio energetico.

(di Floriana Morrone – foto di Donna Dotan)

Speciale outdoor

Con la bella stagione, giardini e terrazze diventano vere e proprie stanze all’aperto, in cui trascorrere momenti di relax e di convivialità. Le proposte di arredo includono perciò tipologie che vanno dalla zona pranzo alla zona salotto e fino alla zona prendisole a bordo piscina. Tavoli, sedute, divani, lettini e ogni altro complemento, concepiti per resistere a qualunque condizione meteorologica ed impeccabili sul piano della ricerca estetica, adottano materiali sempre più innovativi e una palette inesauribile di colori, con cui soddisfare anche la richiesta di componibilità e coordinabilità.

(di Anita Laporta)

A proposito di tessuti d’arredo e parati

Ispirati alle tradizioni pittoriche orientali o alla natura lussureggiante, le nuove collezioni di parati e tessuti d’arredo puntano, oltre che sulla forza della decorazione, anche sulla qualità dei materiali. Ricami, pitture a mano e resistenza meccanica caratterizzano tende e tappezzerie, mentre i rivestimenti murali vengono proposti in nuove tipologie, studiate per essere collocate anche in ambienti umidi, come il bagno.

(di Anita Laporta)

Design Trip: Basilea

Città svizzera alla confluenza con il confine francese e con quello tedesco, Basilea, eretta su un’ansa del fiume Reno, attrae non soltanto per il suo centro storico magnificamente conservato e tra i più belli d’Europa ma anche per i suoi esempi di architettura moderna, firmati da Renzo Piano, Mario Botta, Herzog & de Meuron, e i suoi quaranta musei, tutti interessanti, tutti da visitare. Se a ciò si aggiungono poi le due fiere internazionali, Baselword (orologeria e gioielleria) e Art Basel (arte moderna e contemporanea), si completa il ritratto di una città dinamica, ricca di offerte culturali e pronta alle sfide del futuro.

(di Anita Laporta e Floriana Morrone)

